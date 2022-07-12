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وفاة مونتي نورمان مؤلف موسيقى أول أفلام «جيمس بوند»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 11:15 صباحا
وفاة مونتي نورمان مؤلف موسيقى أول أفلام «جيمس بوند»
توفي مونتي نورمان عن عمر 94 عاما (الإنترنت)
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توفي المؤلف الموسيقي البريطاني، مونتي نورمان، الذي وضع خصوصا الموسيقى التصويرية لباكورة أفلام سلسلة جيمس بوند، الإثنين، عن 94 عاما، على ما أعلن موقعه الإلكتروني.

ونشر الموقع صورة كبيرة بالأبيض والأسود يظهر فيها المؤلف الموسيقي مبتسما، مرفقا إياها بتعليق جاء فيه «بكثير من الأسى نُعلمكم بوفاة مونتي نورمان في 11 يوليو 2022 بعد معاناة قصيرة مع المرض»، وفق «فرانس برس».

وألف مونتي نورمان الموسيقى التصويرية لأول أفلام سلسلة جيمس بوند، «دكتور نو» سنة 1962، لكن عمله لم يقنع يومها المنتجين الذين طلبوا إلى جون باري (المتوفى في يناير 2011 والعملاق في مجال تأليف الموسيقى التصويرية، مع أعمال شهيرة بينها «ميدنايت كاوبوي» و«أوت أوف أفريكا»)، إعادة ترتيب العمل.

ونسب باري لاحقا موسيقى «دكتور نو» إلى نفسه، لكن في مارس 2001، فاز مونتي نورمان بدعوى قضائية بتهمة التشهير ضد جريدة «صنداي تايمز» التي نسبت العمل إلى جون باري.

وحصل نورمان من الجريدة على تعويضات قدرها 30 ألف جنيه إسترليني (حوالى 48 ألف دولار حينها)، بسبب هذا المقال الذي نُشر في أكتوبر 1997.

مسرحيات استعراضية
وتعلم نورمان المولود في عائلة يهودية تركت العاصمة البريطانية بمطلع الحرب العالمية الثانية، في سن السادسة عشرة العزف على غيتار أهدته إياه والدته، واكتشف موسيقى البيتلز وإريك كلابتون.

وفي خمسينيات القرن الماضي ومطلع الستينيات، غنى لفرق جاز، بينها خصوصا فرقة سيريل ستابلتون وتد هلث ونات تمبل، كما شارك في حفلات للمنوعات.

وإلى جانب برني هيل، شارك في جولات فنية قدم خلالها عروضا تمثيلية أو موسيقية تبعا لميول سكان المناطق التي كان يزورها.

وبدأ بعدها التأليف الموسيقي، وكتب أغنيات لكليف ريتشارد وتومي ستيل، أحد رواد الروك في بريطانيا، فضلا عن موسيقى لمسرحيات استعراضية مثل «مايك مي أن أوفر» و«إكسبريسو بونغو».

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