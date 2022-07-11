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«ثور» يزيح «مينينز» عن صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 12:00 مساء
«ثور» يزيح «مينينز» عن صدارة شباك التذاكر
كريس هيمسوورث بطل فيلم «ثور: لوف أند ثاندر»، مسرح إل كابيتان، لوس أنجليس، 23 يونيو 2022 (أ ف ب)
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كشفت تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» تحقيق الجزء الرابع من سلسلة أفلام «ثور» بعنوان «ثور: لوف أند ثاندر» Thor: Love and Thunder أداء ملفتا في نهاية الأسبوع، في صالات السينما في أميركا الشماليّة.

وبذلك حلّ محلّ الجزء الأخير من سلسلة أفلام «مينينز» Minions في صدارة شباك التذاكر، حسب «فرانس برس»

سلسلة أفلام «ثور»
وفي هذا الجزء الجديد من سلسلة أفلام «ثور» الشهيرة من عالم «مارفل»، يعلب كريس هيمسوورث للمرّة الرابعة دور البطل الخارق الاسكندنافي، تشاركه البطولة النجمة ناتالي بورتمان، فيواجه إلها الرعد هذه المرة «غور»، وهو قاتل يسعى لإبادة كل الآلهة، ويؤدي دوره كريستيان بايل.

وحقق الفيلم الذي أخرجه النيوزيلندي تايكا وايتيتي، مثل الجزء السابق، منذ بدء عرضه الجمعة 143 مليون دولار من الإيرادات في صالات السينما في الولايات المتحدة وكندا، وهو رقم هائل أعلى مما حقّقه الجزء السابق.

وقال الخبير ديفيد غروس من شركة «فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش» «إنها انطلاقة ممتازة لمارفل بالنسبة لسلسلة بدأت عام 2011 وحققت نموّا مع كلّ جزء جديد» مشيرا إلى أن إيرادات الفيلم تفوق ضعف ما حققته أجزاء رابعة من أفلام أخرى عن أبطال خارقين.

وهو يتخطى بفارق كبير أداء «مينينز: ذي رايز أوف غرو» Minions: The Rise of Gru الذي تراجع إلى المرتبة الثانية بعد انطلاقة ملفتة في نهاية الأسبوع السابق التي تزامنت مع عطلة عيد الاستقلال الأميركي في 4 يوليو.

وحقق الجزء الأخير من سلسلة أفلام «مينينز» لأستديوهات يونيفرسال 45,5 مليون دولار بين الجمعة والأحد.

وحلّ فيلم «توب غن: مافيريك» Top Gun: Maverick، تتمة «توب غن» الذي حقق نجاحا واسعا قبل 36 عاما، ثالثا في الأسبوع السابع لعرضه في الصالات وجمع حتى الآن إيرادات إجمالية قدرها 597 مليون دولار في العالم.

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ومرة جديدة يؤدي توم كروز دور الطيار بيت «مافريك» ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمّته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وفي الأسبوع الثالث لعرضه، تراجع فيلم «إلفيس» الذي يتناول سيرة ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي، إلى المرتبة الرابعة وبلغت إيراداته 11 مليون دولار.

وحل فيلم «جوراسيك وورلد دومينيون» Jurassic World: Dominion، الجزء السادس من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، في المرتبة الخامسة مع إيرادات بلغت 8,4 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:
6 - «ذي بلاك فون» (7,6 ملايين دولار)
7 - «لايت يير» (2,9 مليون دولار)
8 - «مارسيل ذي شل ويذ شوز أون» (340 آلاف دولار)
9 - «دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» (262 ألف دولار)
10 - «مستر. مالكونز ليست» (245 ألف دولار).

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