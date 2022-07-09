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الموت يغيب بطل «ذي سوبرانوز»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 03:06 مساء
الموت يغيب بطل «ذي سوبرانوز»
الممثل الأميركي توني سيريكو خلال العرض الأول لفيلم "بوردووك إمبايرط في نيويورك في سبتمبر 2010 (أ ف ب)
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أعلنت عائلة الممثل الأميركي توني سيريكو، الجمعة، وفاة الفنان الذي اشتُهر بشخصية بولي «والنتس» غوالتيري في مسلسل «ذي سوبرانوز»، عن 79 عامًا.

وأدى سيريكو أدوارًا بسيطة على التلفزيون والسينما لعقود من الزمن، قبل الاستعانة به في الخمسينات من عمره لأداء شخصية بولي، الرجل غريب الأطوار والقاسي أحيانًا في المسلسل الناجح الذي أنتجته «إتش بي أو». وكانت شخصيته من أكثر الشخصيات التي طبعت المشاهدين في المسلسل، وفق «فرانس برس».

وكتبت عائلته، في بيان على «فيسبوك»، «ببالغ الحزن، ولكن بفخر كبير وحب، وكثير من الذكريات العزيزة، تود عائلة غينارو أنتوني (توني) سيريكو إبلاغكم بوفاته صباح الثامن من يوليو 2022».

مسلسل «ذي سوبرانوز»
كذلك نعاه شريكه في مسلسل «ذي سوبرانوز» مايكل إمبريولي قائلًا: «يؤلمني أن أقول إن صديقي العزيز وزميلي وشريكي في الجريمة، توني سيريكو العظيم توفي اليوم».

وكتب إمبريولي الذي أدى دور كريستوفر مولتيسانتي، على «إنستغرام»: «لم يكن توني مثل أي شخص آخر: لقد كان قويًا ومخلصًا وكبير القلب أكثر من أي شخص عرفته من قبل... قلبي مفجوع اليوم».

ولم يرد ممثلو سيريكو على الفور على طلب وكالة «فرانس برس» للتعليق.

 توني سيريكو
وُلد سيريكو في بروكلين بنيويورك العام 1942، وتعرض للتوقيف مرات عدة خلال شبابه، لكن حب التمثيل ظهر لديه في السجن بعد أن شاهد عرضًا تمثيليًا قدمه سجناء سابقون.

وأدى سيريكو أدوارًا صغيرة متعددة منذ أواخر السبعينات، وظهر في مسلسلات تلفزيونية مثل «كوجاك» و«ميامي فايس»، وفي أفلام تدور أحداثها في فلك العصابات بينها «غودفيلاز» و«ميكي بلو آيز».

وكان سيريكو في الخمسينات من عمره عندما اختير لأداء أشهر أدواره، في مسلسل ذي «سوبرانوز» الذي يستكشف الحياة الخاصة لمجموعة إجرامية في نيوجيرسي.

وقدمت شخصيته «بولي» الكثير من أشهر مشاهد المسلسل التي مزج خلالها بين روح الدعابة والولاء لتوني سوبرانو.

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