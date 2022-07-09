Atwasat

احتفاء دولي بـ«رحيل آريس» لليبية فاطمة الحاجي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 11:30 صباحا
احتفاء دولي بـ«رحيل آريس» لليبية فاطمة الحاجي
الاحتفاء بصدور الرواية الثانية للكاتبة الليبية فاطمة الحاجي (الإنترنت)
alwasat radio

استضافت كابي لطيف في برنامجها «حوار»، بإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، قبل أيام، الروائية الليبية فاطمة سالم الحاجي، لمناسبة صدور روايتها «رحيل آريس» عن دار خريف التونسية للنشر.

وأوضحت الحاجي أنها كتبت «رحيل آريس»، وهي العمل الروائي الثاني للكاتبة بعد روايتها الأولى «صراخ الطابق السفلي»، لأنها لم تستطع ألا تكتب.

وقالت إنها «صرخة أطلقها أبطال هذه الرواية وأجبروني على الكتابة وهي صرخة ضد الحرب والظلام وجبروت الإنسان ضد أخيه الإنسان. وهذه الرواية ترفض الأنين الخافت بالنسبة للأحداث المدمرة وتجاه ما يسمى بالربيع العربي والتي هزت الأمة والوطن». وأضافت أن شخصيات الرواية هي التي فرضت عليّ نبش حقيقة المعاناة.

فيما احتفت، السبت، المكتبة المغاربية وجمعية أحباء المكتبة والكتاب ببن عروس - تونس، وبتنظيم من دار خريف الروائية الليبية وروايتها الجديدة.

- «رحيل آريس».. رواية تحاكي نزيف الروح

وتكاشف الحاجي عبر أبطال «رحيل آريس» الحاجة إلى عالم خال من رائحة الموت، وتمضي باستفهاماتها إلى استنكار توابع نوازلها الصادمة محلقة في كنه الذات البشرية وهي تحاول مقاومة تشظ ينازح روحها الشفيفة يقول النص:«بدت كتلة من فتنة الحياة ترقص على إيقاع صوت المدافع والرصاص لتقارع إله الحرب وتدوس وجهه بقدميها. قلت في نفسي: الحرب كانت من شؤون الرجال فكيف غيرت قواعد الكون وأصبحت الحرب هاجسها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية

علماء يوصون بهذا الدواء لعلاج الجلطة الدماغية
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»

إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس

بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس
بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»

وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد

في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»

بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
محمد نبيل يدافع عن وفاء عامر في «ديفليه»
محمد نبيل يدافع عن وفاء عامر في «ديفليه»
فرق «العراضة» الشامية مصدر دخل وفرح للاجئين سوريين بالأردن
فرق «العراضة» الشامية مصدر دخل وفرح للاجئين سوريين بالأردن
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»
«ثور» يعود إلى الشاشات بجزء جديد بطولة ناتالي بورتمان
«ثور» يعود إلى الشاشات بجزء جديد بطولة ناتالي بورتمان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر...
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي ......
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية ......
المزيد
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة
الروائية سماح عادل: تجربة الأدب النسائي الليبي ثرية وكاشفة...
احتفاء دولي بـ«رحيل آريس» لليبية فاطمة الحاجي
احتفاء دولي بـ«رحيل آريس» لليبية فاطمة الحاجي...
الجمهور يعود إلى «ليالي بعلبك»
الجمهور يعود إلى «ليالي بعلبك»...
«ثور» يعود إلى الشاشات بجزء جديد بطولة ناتالي بورتمان
«ثور» يعود إلى الشاشات بجزء جديد بطولة ناتالي بورتمان...
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط