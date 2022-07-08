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«ثور» يعود إلى الشاشات بجزء جديد بطولة ناتالي بورتمان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 04:15 مساء
«ثور» يعود إلى الشاشات بجزء جديد بطولة ناتالي بورتمان
نجمات «ثور: لاف أند ثاندر» مع مخرج العمل قبل عرضه الأول بلندن، 5 يوليو 2022 (أ ف ب)
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يعود فيلم «ثور» (Thor) إلى صالات السينما، الجمعة، بالولايات المتحدة، في الجزء الرابع من هذه السلسلة الشهيرة من عالم «مارفل» التي يتشارك فيها البطل الخارق الاسكندنافي الدور الرئيسي مع النجمة ناتالي بورتمان.

في هذا الجزء الجديد الذي أخرجه النيوزيلندي تايكا وايتيتي (مخرج «جوجو رابيت»)، مثل الجزء السابق، وأُطلق عليه اسم «ثور: لوف أند ثاندر» (Thor: Love and Thunder)، يتشارك إلهان للرعد صدارة المشهد ويواجهان «غور»، وهو قاتل يسعى لإبادة كل الآلهة، ويؤدي دوره كريستيان بايل، وفق «فرانس برس».

وأكد هذا الأخير، المعروف بتأديته شخصية باتمان في الثلاثية التي أخرجها كريستوفر نولان، على «المتعة الكبيرة في لعب دور الشرير».

وقال بايل «كان لدى كريس (هيمسوورث، صاحب دور البطولة) مهمة أصعب بكثير، كما تعلمون. الجميع يُفتن بالأشرار على الفور»، مضيفا تعليقا على شخصية الشرير التي يجسدها «أجمل ما في الأمر أن بإمكان تايكا أن يجعله مضحكا ومؤثرا للغاية في آن بهذه القصة. إنه وحش وقصاب، لكن يمكنك أن تفهم قليلا لماذا أصبح على هذا النحو».

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