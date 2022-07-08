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نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 02:45 مساء
نانسي عجرم تطلق «صح صح» عبر «ميتافيرس»
نانسي عجرم في كواليس تصوير «صح صح» (خاص لـ بوابة الوسط)
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أطلقت شركة «يونيفرسال أرابيك ميوزيك» عملا فنيا مُشتركا تحت عنوان «صح صح» جمع النجمة اللبنانية نانسي عجرم بالمُنتج الموسيقيّ والدي جي الأميركيّ العالميّ مارشيملو Marshmello.

وعن هذا التعاون قالت نانسي عجرم: «تجربتي مع مارشيملو في الاستوديو كانت استثنائيّة ومُميّزة، فهذا التعاون الفني أضاف بُعدا مُختلفا لأغنية (صح صح)، لا أخفي أنني متحمسة جدا لمشاركة هذا العمل مع الجمهور من خلال الأغنية المُصورة أو حفل إطلاق الأغنية على ميتافيرس».

وتابعت: «تضافر الجهود ساهم برسم معالم عالميّة لـ (صح صح) وساعد في دمج الموسيقى العربية والأجنبية، ما يُؤكد على أن هذه الموسيقى تبقى لغة واحدة تُوحد الشعوب ومن دون أي حدود. شكرا من القلب لكل من تعب في إنجاح هذا العمل ووجّهه ليحمل طابعا عالميا يليق بالموسيقى العربية، من المُنتج الصديق وسيم SAL صليبي ومُدير أعمالي جيجي لامارا وكل فرد عمل بتفانٍ وحرفية ليُقدم لكم عملا فنيا عربيا عالميا أفتخر به».

أما مارشيملو فقال: «أنا أفتخر كثيرا بهذا التعاون الفني الذي جمعني بأسطورة مثل نانسي عجرم، ومُمتن جدا للعمل على أغنية (صح صح) التي أعتبرها فرصة للغوص في الثقافة الفنية العربية». وتابع:«أحببت الثقة التي منحتني إياها والتي سمحت لي بالدمج بين أسلوبي الخاص والأسلوب الفني التي تُقدمه، وأنا مُتحمّس جدا ليسمع الجمهور هذه الأغنية».

قرار صائب
من جهته، علّق وسيم SAL صليبي المؤسّس والرئيس التنفيذي في «يونيفرسال أرابيك ميوزيك» بالقول: «تربطني علاقة وطيدة بالمُنتج جيجي لامارا مُدير أعمال الفنانة نانسي عجرم. وبعد أن أسمعني نسخة تجريبية لأغنية (صح صح)، وجدت أنه يُمكن تنفيذها ببُعد عالمي. فدعيت نانسي إلى لوس أنجليس حيث جمعتها بمارشيمللو ومُدير أعماله Moe Shalizi، وهما بمثابة شقيقين لي. أمضى نانسي و مارشيملو ساعات طويلة في الاستوديو لينتج عن ذلك عمل جماهيري نفتخر به كشركة رائدة عالميا في صناعة الموسيقى.

وأضاف: «أنا سعيد جدا أنّ نانسي ومارشيمللو اجتمعا في لوس أنجليس، ونفذا هذه الرؤية الفنية معا في الاستوديو. وما ميّز هذا العمل أيضا طاقتهما معا، فالأغنية المصورة والكيمياء التي جمعتهما تؤكد أن هذا التعاون كان قرارا صائبا».

ميتافيرس
أغنية «صح صح» باللهجة المصرية، من كلمات أحمد علاء الدين وألحان مودي سعيد وتوزيع موسيقي لطارق مدكور ومارشيملو والفنان العالمي Massari، وصُوّرت على طريقة الفيديو كليب في لوس أنجليس تحت إدارة المخرجة Sarah MCColgan وضمن أجواء شبابية جذابة وصاخبة.

تجدر الإشارة أنه وتزامنا مع إطلاق أغنية «صح صح»، الجمعة، يُحيي النجمين نانسي عجرم ومارشيملو Marshmello حفلا فنيا لإطلاق العمل أيضا عبر منصة الواقع الافتراضي Metaverse لتكون بذلك نانسي أول نجمة عربيّة تُحيي حفل إطلاق عمل لها على هذه المنصة.

الحفل ينطلق تمام الساعة 11 صباحاً بالتوقيت الباسيفيكي/ 2 من بعد الظهر حسب التوقيت الشرقيّ للولايات المتحدة/6 مساءً بتوقيت غرينتش +2.

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