محمد نبيل يدافع عن وفاء عامر في «ديفليه»

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد الفنان المصري الشاب محمد نبيل على المشاركة في بطولة مسلسل «ديفليه» للمخرج معتز حسام، والمقرر انطلاق تصويره بعد إجازة عيد الأضحى، تمهيدا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وقال نبيل إنه يجسد دور محامي شهير بحسب الأحداث، حيث يتولى مهمة الدفاع عن الفنانة وفاء عامر، نظرا لتورطها في جريمة تكشف عنها الأحداث، مضيفا أنه يجري تحضيرات مكثفة للدور على مستوى الشكل وطريقة الأداء، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لبيان.

وأعرب محمد عن سعادته بالوقوف أمام الفنانة وفاء عامر، لأنه يحبها على المستويين الشخصي والفني، لا سيما أنها ممثلة تنتقي أدوارها وتحرص على تقديمها بطريقتها الخاصة، لافتا إلى أنه يسير على نفس النهج، لرغبته في تجسيد عدد من الأدوار والشخصيات التي تُبرز موهبته الفنية.

مطرح مطروح

ولم ينس نبيل الإشادة بالمخرج معتز حسام بعد أن شاهد له مسلسل «وجوه» التي قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، لافتا إلى أنه مخرج صاحب تكنيك إخراجي مختلف، وأظهر عدد من أبطال مسلسله بشكل مختلف ومغاير، وفقا لكلامه.

ويشارك في بطولة «ديفليه» مصطفى درويش، محمد عز، عابد عناني، إيناس عزالدين، أحمد كشك وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد أنور ومحمد جاميكا.

وفي سياق آخر، كشف الممثل الشاب عن مشاركته في بطولة فيلم «مطرح مطروح» الذي لم يتحدد بعد موعدا لعرضه، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية ضابط ألماني الجنسية، بحسب الأحداث، وهو دور جديد ومختلف عليه، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه بالسينمات.

ويشارك في بطولة «مطرح مطروح» محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سيد رجب، كريم عفيفي، أوس أوس، محمد السعدني وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.