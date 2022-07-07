ميشال فاضل يحيي حفلا أول أيام العيد بالساحل الشمالي

القاهرة - بوابة الوسط

يحتفل الموسيقي اللبناني ميشال فاضل بافتتاح الموسم الثاني من «O By Michel Fadel» على شاطئ مراسي بالساحل الشمالي، حيث يعد جمهوره في مصر برحلة موسيقية جديدة ومختلفة هذا العام.

يقدم ميشال في الحفل مجموعة من تجاربه الموسيقية، بالإضافة إلى عروض حية من 10 دول من مختلف أنحاء العالم، وغيرها من المفاجآت تلبية لاحتياجات كل عشاق الموسيقى من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، والذين سيجتمعون في الساحل الشمالي، وفقا لبيان.

يقام الاحتفال الكبير بالموسم الموسيقي الجديد في أول أيام عيد الأضحى، بحضور عدد من المشاهير والمؤثرين والشخصيات العامة في مصر، وأكد ميشال فاضل المنتج والملحن اللبناني المشهور عالميًا أن تجربة هذا العام ستكون مختلفة ولا مثيل لها من خلال الجمع بين أحدث التقنيات الصوتية والمرئية مع عروض ترفيهية عالمية المستوى، خاصة وأنه تمكن من إنشاء مزيج من الثقافات الموسيقية الغربية والشرقية التي تم تنسيقها بشكل مثالي.

فيروز وماجدة الرومي

يشار إلى أن ميشال فاضل تعلم العزف على البيانو في عمر ثلاث سنوات فقط، حصل على درجة الماجستير في البيانو أثناء العزف بالمعهد الوطني اللبناني، وتخرج بامتياز العام 1998. درس التأليف والأوركسترا في فرنسا بمعهد بولونيا الموسيقي وفاز ببطولة الفنون الجميلة العالمية للتأليف الموسيقي في هوليوود.

وعمل فاضل مع العديد من المطربين المشهورين مثل كاظم الساهر وإليسا ونانسي عجرم وكارول سماحة ونوال الزغبي وجوليا بطرس وزياد بطرس وآدم ونبيل شعيل وغيرهم الكثير.

كما عزف على البيانو لفيروز وماجدة الرومي، خلال بعض الحفلات التي لا تنسى، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات والإعلانات، وكان مدرب الغناء في ستار أكاديمي لعدة مواسم. وأخيرًا أصبح أحد معلمي «عرب أيدول».