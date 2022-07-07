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سحب 3 أغنيات منسوبة لمايكل جاكسون بعد شكوك حولها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 11:35 صباحا
سحب 3 أغنيات منسوبة لمايكل جاكسون بعد شكوك حولها
المغني مايكل جاكسون في محكمة سانتا ماريا بولاية كاليفورنيا الأميركية، 3 يونيو 2005 (أ ف ب)
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سُحبت ثلاث أغنيات لمايكل جاكسون أثارت منذ زمن جدلًا بشأن هوية مؤديها الحقيقي، من منصات للبث التدفقي، على ما أعلنت، الأربعاء، شركة «سوني» وأصحاب حقوق أعمال المغني الراحل.

ونُشرت أغنيات «بريكينغ نيوز» و«مونستر» و«كيب يور هيد آب»، ضمن مجموعة «مايكل» الموسيقية الصادرة سنة 2010 بعد عام ونصف العام من وفاة «ملك البوب» الأميركي، وفق «فرانس برس».

ويؤكد البعض أن الصوت الذي يُسمع في هذه الأغنيات يعود للمغني الأميركي جيسون مالاتشي، وهو ما تنفيه «سوني».

وأوضحت شركة الإنتاج وأصحاب حقوق أعمال جاكسون أنهم قرروا سحب هذه الأغنيات لأنها «أبسط وأفضل طريقة لترك الجدل بشأن هذه الأغنيات وراءنا إلى الأبد». وأكد هؤلاء في بيان مشترك أن القرار لا يرتبط البتة بأصالة هذه الأعمال.

ولا تزال الأغنيات السبع الأخرى في المجموعة الموسيقية المذكورة متوافرة.

وقُدم «مايكل» على أنه ألبوم يحتوي أغنيات غير معروفة سابقا، أنجزها المغني الراحل سنة 2007.

غير أن بعض محبي الفنان، وحتى أفراد من عائلته، شككوا في صحة نسب هذه الأغنيات، ما أرغم «سوني» على التأكيد بأن مايكل جاكسون هو الذي أدى هذه الأعمال بصوته.

وبحسب موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير، أقر جيسون مالاتشي في منشور على «فيسبوك» سنة 2011 بأنه سجل الأغنيات بصوته، لكن مدير أعماله قال لاحقًا إن هذا المنشور مزيف.

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