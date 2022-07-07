عازف الغيتار كارلوس سانتانا يتعرض لوعكة صحية

القاهرة - بوابة الوسط

أُدخل عازف الغيتار الشهير كارلوس سانتانا المستشفى للعلاج بعد تعرضه لوعكة صحية على المسرح، الثلاثاء، خلال حفلة بالهواء الطلق في شمال الولايات المتحدة.

وروى الفنان البالغ 74 عامًا، في وقت لاحق عبر «فيسبوك» أنه «نسي» أن يأكل ويشرب الماء قبل الحفلة، مشيرًا إلى أنه تعرض لحالة «تجفاف» أدت إلى فقدانه الوعي على المسرح، وفق «فرانس برس».

وقال مطمئنًا محبيه «أنا على ما يرام ولا داعي للقلق».

وكان الموسيقي يحيي حفلة بالهواء الطلق في كلاركستون على بُعد حوالي 70 كيلومترًا من ديترويت، عندما وجد نفسه «منهكا من الحرّ والتجفاف»، وفق ما كتب مدير أعماله مايكل فريونيس عبر موقع العازف على الإنترنت.

وأضاف «نُقل كارلوس إلى مركز ماكلارين كلاركتسون للطوارئ بهدف الخضوع للمراقبة وهو بخير».

وأرجئت حفلة كان مقررًا أن يحييها سانتانا، الأربعاء، في بنسلفانيا.

ويُصنَّف سانتانا المولود في المكسيك، من أفضل عازفي الغيتار في العالم، وفاز خلال مسيرته بعشر جوائز «غرامي»، أبرز مكافآت القطاع الموسيقي الأميركي.

وتعرّف عليه الجمهور في سبعينيات القرن الماضي من خلال فرقة تحمل اسمه، ونجح في الجمع بين الروك أند رول وموسيقى الجاز الأميركية اللاتينية.