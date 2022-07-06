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«السلام والازدهار» يحيي الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الموسيقار كاظم نديم غدا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 09:49 مساء
«السلام والازدهار» يحيي الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الموسيقار كاظم نديم غدا
الموسيقار كاظم نديم مع الفنان عبدالحليم حافظ (بوابة الوسط)
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يحيي حزب السلام والازدهار الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الموسيقار كاظم نديم، بدار محمود بالمدينة القديمة في طرابلس، وذلك عند الساعة الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس.

وأشار الحزب، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى احتفائه بمحطات الرحال المضيئة المميزة في تاريخ الفن الليبي، من خلال مسيرة فنية حافلة وتجربة مشرفة في الموسيقى الليبية، ولا زالت إلى الآن سفرًا مفتوحة للإلهام والإبداع الموسيقي.

- في مثل هذا اليوم رحل الموسيقار الموهوب كاظم نديم

ويتضمن الحفل الاستماع لبعض الأعمال التي لحنها الموسيقار الراحل وبإداء كوكبة من الفنانيين في الأغنية الليبية وهم: عبداللطيف حويل، راسم فخري، لطفي العارف، مصطفى طالب، مراد إسكندر، عبدالله الأسود، محمد أبو جراد.

الفنان كاظم نديم بدأ أولاً في تلحين القصائد العربية واهتم بالتمثيل المسرحي، أوفد إلى روما لدراسة الإخراج، ولما عاد أسس المسرح الوطني، واستمر ما بين المسرح والتلحين والغناء حتى تقاعده سنة 1985. وتوفي الموسيقار كاظم نديم في 27 يونيو عام 2007.

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