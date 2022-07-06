عايدة فهمي تبهر جمهور إربد الأردنية بـ«فريدة»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح العرض المسرحي المصري «فريدة» أن يبهر جمهور مدينة إربد، والذي يأتي ضمن المشاركة المصرية احتفالا باختيار إربد عاصمة الثقافة العربية للعام 2022.

واستطاعت بطلة العرض الفنانة عايدة فهمي والذي احتفل الجمهور الأردني بها بعد انتهاء العرض من تجسيد الشخصية ببراعة وإتقان لتؤكد أن المرأة المصرية والعربية في حالة إبداع دائم، وفقا لبيان.

العرض من إنتاج فرقة «مسرح الطليعة» بالبيت الفني للمسرح، ومأخوذ من الأدب العالمي عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، وهو من كتابة وإخراج أكرم مصطفى الذي تمكن من أن يأخذ الجمهور في رحلة عبر الزمن ما بين الماضي والحاضر ببساطة ويسر بقالب تشويقي اجتماعي، حيث نعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها. وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

«فريدة» هي الشخصية التي جسدتها الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبدالعزيز، ماكياج روبي مهاب، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.