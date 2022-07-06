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بسنت صيام: سعيدة بنجاح «ليلتكم سعيدة» في وهران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 12:32 مساء
بسنت صيام: سعيدة بنجاح «ليلتكم سعيدة» في وهران
مشهد من العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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عادت الممثلة المصرية بسنت صيام، الثلاثاء، من الجزائر بعد أن قدمت وفريق عمل العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» مع المخرج خالد جلال على مسرح «عبدالقادر علولة» بوهران في إطار «أيام المسرح المتوسطي»، والتي تشارك فيها فرق من 5 دول متوسطية وهي الجزائر وتونس ومصر وإيطاليا وفرنسا.

وأعربت بسنت عن سعادتها بتمثيلها وفريق عمل مسرحية «ليلتكم سعيدة» لمصر في تلك الفعالية المهمة، والاستقبال الحافل من جمهور المسرح الجزائري للفن المصري، مشيرة إلى أن المسرح رفع لافتة «كامل العدد»، حيث لم يترك الجمهور مقعدا واحدا خاويا طوال أيام العرض.

حفاوة الاستقبال
وأكدت الممثلة المصرية أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها عرض «ليلتكم سعيدة» خارج مصر، حيث شارك العرض من قبل في مهرجان «قرطاج» بتونس، والحقيقة كنا متخوفين من فكرة ألا يفهمنا الجمهور في الجزائر، ولكننا سعدنا بتفاعل الجمهور من أول دقيقة في العرض حتى آخر لحظة فيه، إلى جانب حسن الاستقبال لنا، وإصرارهم على لقائنا بعد المسرحية ومناقشتنا فيها، والحقيقة سعدت جدا بكل تلك الحفاوة، وسعدت بتواجدي في الجزائر لأول مرة وكرم أهلها.

العرض يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وهو من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، عن القصة القصيرة «مغنية الكورس» لأنطون تشيكوف، ومن بطولة ياسر الطوبجي، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، ونديم هشام، ألحان المهدي، ديكور عمرو عبدالله، أزياء هالة الزهوي، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، كتابة وإخراج خالد جلال.

مشهد من العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» (خاص لـ بوابة الوسط)
مشهد من العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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