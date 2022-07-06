عبدالفتاح جريني وجميلة البداوي يحصلان على بطاقة «إسعاد» من دبي

القاهرة - بوابة الوسط

حصد المغربيان عبدالفتاح جريني وجميلة البداوي، الثلاثاء، على بطاقة «إسعاد» وذلك من شرطة دبي.

وتعتبر هذه البطاقة من أهم البطاقات التي يحصل عليها المواطنون الإماراتيون وتعطيهم عددًا من الامتيازات في الإمارات وخارجها خاصة بالتعليم والإقامة والسفر، ويعتبر الثنائي من أول الفنانين المغاربة اللذين يحصلان على هذه البطاقة، وفقا لبيان.

وعبرت جميلة عن سعادتها بهذه البطاقة عبر حسابها على «إنستغرام»؛ إذ شكرت شرطة دبي وكذلك دولة الإمارات على منحها هذه البطاقة.

على صعيد آخر، تواصل جميلة العمل على ألبومها المقبل، هذا بخلاف إحيائها لعدد من الحفلات والأعراس في السعودية والإمارات.

كذلك يعمل المطرب عبدالفتاح جريني على ألبومه مع شركة روتانا والتي قررت طرحه بمعدل أغنية كل شهر وكان آخرها أغنية «كذابة» وهي باللهجة المغربية، وقريبًا يطرح واحدة باللهجة العراقية وأخرى مصرية.

جميلة البداوي خلال تسلم بطاقة إسعاد من شرطة دبي (خاص لـ بوابة الوسط)