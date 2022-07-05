الأخوان روسو يحولان كريس إيفانز لشرير في «The Gray Man»

القاهرة - بوابة الوسط

يمثل فيلم «The Gray Man» التعاون الخامس الذي يجمع بين الأخوين روسو والنجم كريس إيفانز، وذلك بعد أن قدما معا فيلمين من «Captain America» وكذلك من «Avengers»، ومع التاريخ الطويل بينهما كواحد من الأبطال الخارقين، حول الأخوين روسو هذا البطل إلى شرير من خلال شخصية «لويد هانسن» التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم الذي يعرض يوم 13 يوليو بدور العرض المصرية.

وأكد الأخوان روسو أن توقعات الجمهور بنسخة أخرى من «كابتن أميركا»، لن تحدث وعليهم أن يعيدوا التفكير مرة أخرى، حيث يتحول رايان غوسلينغ ضمن أحداث الفيلم من الصياد إلى فريسة لزميله السابق إيفانز الذي يهرب منه في مطاردة عالمية، مؤكدين أنهما لم يشككا لحظة في قدرة إيفانز على أن يتحول لشرير في فيلم «The Gray Man»، وفقا لبيان.

وأكدا أن اختيار إيفانز كان تحديا، فلقد كانا حريصان على أن يرى الجمهور جانبا جديدا منه، فلقد كان الهدف أن شخصيات الفيلم تقدم زوايا بعيدة من العالم على مر السنين، من أرصفة مدينة نيويورك إلى أعماق الفضاء الأكثر عزلة، فمع الرجل الرمادي ينطلقون في مطاردة عالمية تأخذ الأبطال عبر قارات متعددة، من خلال لعبة القط والفأر بين الشخصيات في العديد من مشاهد الأكشن والإثارة.

أساليب مختلفة

ويقول جو روسو «كريس أحد أكثر الممثلين الموهوبين تقنيا الذين عملنا معهم لفترة طويلة، ومن النجوم المدربين تدريبا عاليا، مما يسمح له بتقديم العديد من المشاهد الخطرة بصفته مؤديا، كما أنه مدرك تماما لطبيعة الشخصية التي يقدمها من خلال سلوكها النفسي، فهو يتخذ جميع خياراته، سواء كان يلعب دور كابتن أميركا أو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، فهو صادق فيما يقدمه».

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وأشار أنتوني روسو: «أن تكون قادرا على تقديم دور كهذا لكريس كان أمرا مثيرا للغاية بالنسبة لنا، لأنه بعيد جدا عما قدمه في كابتن أميركا، فكريس ممثل رائع، وأصبح مشهورا جدا ومبدعا لأدائه في كابتن أميركا، لكن يمكنه القيام بأشياء رائعة كممثل بأساليب مختلفة جدا، وهو ما سيراه الجمهور في هذا الفيلم بالتأكيد، فبالنسبة لأولئك الذين كانوا معجبين بكابتن أميركا، نحن في فيلم The Gray Man نتحرك نحو المنطقة الأكثر واقعية».

حطام إنسان

ولكن بالنسبة لإيفانز، كان القرار سهلا، حيث قال «آل روسو يمكنهم أن يطلبوا مني فعل أي شيء»، مضيفا «يبدو أنني غيرت من جلدي 180 درجة من دوري كستيف روجرز، فشخصية لويد هانسن هنا بعيدة كل البعد عن كابتن أميركا، فهو قاتل سادي يطارد مرتزقة وكالة المخابرات المركزية، والحقيقة أنني أحب آل روسو وسأفعل أي شيء يطلبونه مني إلى حد كبير، فشخصية لويد لم أقدمها من قبل، فهو حطام إنسان، حيث يمكن لهذا الرجل أن يكون أي شيء في أي مشهد، لأن كل ما يريده هو الفوضى، فشخصيته غير المتوقعة أكثر من عدوانيته، وهذا ما أحبه فيه حيث يجب أن تخاف من ابتسامته أكثر من غضبه، وأؤكد أن هذا الدور لا يشبه أي عمل قدمته من قبل نهائيا».

أحداث فيلم «The Gray Man» مستوحاة من الكتاب الأول من سلسلة كتب «The Gray Man» لمارك جريني والتي صدرت العام 2009 وتصل إلى 6 كتب، وكتب له السيناريو والحوار جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، ويقوم ببطولة الفيلم رايان غوسلينغ، كريس إيفانز، آنا دي أرماس، جيسيكا هينويك، إجنر مورا، دانوش، بيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، ريج جان بايدج، جوليا باترز، إمي إيكواكور، سكوت هاز، ويجمع فيلم الجاسوسية، الشقيقين جو وأنتوني روسو، مخرجي سلسلة «أفانغرز».

يطرح الفيلم أولا بدور العرض بداية من يوم 13 يوليو المقبل في مصر في سابقة هي الأولى من نوعها لـ«نتفيلكس»، كما سيعرض يوم 14 يوليو في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.