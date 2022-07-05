Atwasat

الأخوان روسو يحولان كريس إيفانز لشرير في «The Gray Man»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 05:00 مساء
الأخوان روسو يحولان كريس إيفانز لشرير في «The Gray Man»
كريس إيفانز في مشهد من فيلم «The Gray Man» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يمثل فيلم «The Gray Man» التعاون الخامس الذي يجمع بين الأخوين روسو والنجم كريس إيفانز، وذلك بعد أن قدما معا فيلمين من «Captain America» وكذلك من «Avengers»، ومع التاريخ الطويل بينهما كواحد من الأبطال الخارقين، حول الأخوين روسو هذا البطل إلى شرير من خلال شخصية «لويد هانسن» التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم الذي يعرض يوم 13 يوليو بدور العرض المصرية.

وأكد الأخوان روسو أن توقعات الجمهور بنسخة أخرى من «كابتن أميركا»، لن تحدث وعليهم أن يعيدوا التفكير مرة أخرى، حيث يتحول رايان غوسلينغ ضمن أحداث الفيلم من الصياد إلى فريسة لزميله السابق إيفانز الذي يهرب منه في مطاردة عالمية، مؤكدين أنهما لم يشككا لحظة في قدرة إيفانز على أن يتحول لشرير في فيلم «The Gray Man»، وفقا لبيان.

وأكدا أن اختيار إيفانز كان تحديا، فلقد كانا حريصان على أن يرى الجمهور جانبا جديدا منه، فلقد كان الهدف أن شخصيات الفيلم تقدم زوايا بعيدة من العالم على مر السنين، من أرصفة مدينة نيويورك إلى أعماق الفضاء الأكثر عزلة، فمع الرجل الرمادي ينطلقون في مطاردة عالمية تأخذ الأبطال عبر قارات متعددة، من خلال لعبة القط والفأر بين الشخصيات في العديد من مشاهد الأكشن والإثارة.

أساليب مختلفة
ويقول جو روسو «كريس أحد أكثر الممثلين الموهوبين تقنيا الذين عملنا معهم لفترة طويلة، ومن النجوم المدربين تدريبا عاليا، مما يسمح له بتقديم العديد من المشاهد الخطرة بصفته مؤديا، كما أنه مدرك تماما لطبيعة الشخصية التي يقدمها من خلال سلوكها النفسي، فهو يتخذ جميع خياراته، سواء كان يلعب دور كابتن أميركا أو عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، فهو صادق فيما يقدمه».

- الأخوان روسو: رايان غوسلينغ هو «The Gray Man» الحقيقي

- «نتفليكس» تطرح «The Gray Man» في دور العرض المصرية

وأشار أنتوني روسو: «أن تكون قادرا على تقديم دور كهذا لكريس كان أمرا مثيرا للغاية بالنسبة لنا، لأنه بعيد جدا عما قدمه في كابتن أميركا، فكريس ممثل رائع، وأصبح مشهورا جدا ومبدعا لأدائه في كابتن أميركا، لكن يمكنه القيام بأشياء رائعة كممثل بأساليب مختلفة جدا، وهو ما سيراه الجمهور في هذا الفيلم بالتأكيد، فبالنسبة لأولئك الذين كانوا معجبين بكابتن أميركا، نحن في فيلم The Gray Man نتحرك نحو المنطقة الأكثر واقعية».

حطام إنسان
ولكن بالنسبة لإيفانز، كان القرار سهلا، حيث قال «آل روسو يمكنهم أن يطلبوا مني فعل أي شيء»، مضيفا «يبدو أنني غيرت من جلدي 180 درجة من دوري كستيف روجرز، فشخصية لويد هانسن هنا بعيدة كل البعد عن كابتن أميركا، فهو قاتل سادي يطارد مرتزقة وكالة المخابرات المركزية، والحقيقة أنني أحب آل روسو وسأفعل أي شيء يطلبونه مني إلى حد كبير، فشخصية لويد لم أقدمها من قبل، فهو حطام إنسان، حيث يمكن لهذا الرجل أن يكون أي شيء في أي مشهد، لأن كل ما يريده هو الفوضى، فشخصيته غير المتوقعة أكثر من عدوانيته، وهذا ما أحبه فيه حيث يجب أن تخاف من ابتسامته أكثر من غضبه، وأؤكد أن هذا الدور لا يشبه أي عمل قدمته من قبل نهائيا».

أحداث فيلم «The Gray Man» مستوحاة من الكتاب الأول من سلسلة كتب «The Gray Man» لمارك جريني والتي صدرت العام 2009 وتصل إلى 6 كتب، وكتب له السيناريو والحوار جو روسو، كريستوفر ماركوس، ستيفن ماكفيلي، ويقوم ببطولة الفيلم رايان غوسلينغ، كريس إيفانز، آنا دي أرماس، جيسيكا هينويك، إجنر مورا، دانوش، بيلي بوب ثورنتون، ألفري وودارد، ريج جان بايدج، جوليا باترز، إمي إيكواكور، سكوت هاز، ويجمع فيلم الجاسوسية، الشقيقين جو وأنتوني روسو، مخرجي سلسلة «أفانغرز».

يطرح الفيلم أولا بدور العرض بداية من يوم 13 يوليو المقبل في مصر في سابقة هي الأولى من نوعها لـ«نتفيلكس»، كما سيعرض يوم 14 يوليو في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»

بالصور.. بعثة الأهلي بنغازي تصل إلى تونس استعدادا لـ«سداسي التتويج»
الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»

الرئيس التونسي يدعو للتصويت بـ«نعم» للدستور الجديد لـ«إنقاذ الدولة»
اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما

اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق مهرجان «جرش للثقافات والفنون» 28 يوليو
انطلاق مهرجان «جرش للثقافات والفنون» 28 يوليو
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي
أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي
المغربية منال بنشليخة تطرح «ما خلاو ما قالو»
المغربية منال بنشليخة تطرح «ما خلاو ما قالو»
بعد كسوة الكعبة.. أسرة قاهرية تواصل حرفة التطريز بخيوط الذهب
بعد كسوة الكعبة.. أسرة قاهرية تواصل حرفة التطريز بخيوط الذهب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر...
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي ......
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية ......
المزيد
الأخوان روسو يحولان كريس إيفانز لشرير في «The Gray Man»
الأخوان روسو يحولان كريس إيفانز لشرير في «The Gray Man»...
«مينينز» يتخطى حاجز المليونين جنيه بدور العرض المصرية
«مينينز» يتخطى حاجز المليونين جنيه بدور العرض المصرية...
جدل في أوكرانيا بسبب حظر الأعمال الروسية
جدل في أوكرانيا بسبب حظر الأعمال الروسية...
بعد كسوة الكعبة.. أسرة قاهرية تواصل حرفة التطريز بخيوط الذهب
بعد كسوة الكعبة.. أسرة قاهرية تواصل حرفة التطريز بخيوط الذهب...
المغربية منال بنشليخة تطرح «ما خلاو ما قالو»
المغربية منال بنشليخة تطرح «ما خلاو ما قالو»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط