«مينينز» يتخطى حاجز المليونين جنيه بدور العرض المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

بعد تحقيقه ما يقرب من 110 ملايين دولار كإجمالي إيرادات حول أنحاء العالم، تمكن فيلم الرسوم المتحركة «مينينز» (Minions: The Rise of Gru) من تحقيق ما يقرب من مليونين جنيه كإيرادات خلال خمسة أيام من عرضه في مصر.

وأقامت شركة «فور ستار فيلمز» الموزعة للفيلم بدور العرض المصرية، عرضا خاصا بحضور عدد كبير من الأطفال والبلوجرز ومتابعي سلسلة أفلام «Minions» بإحدى سينما مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وسار الضيوف على سجادة باللون الأزرق الذي ترتديه شخصيات المينيونز بدلا عن السجادة الحمراء التي تستعمل عادة في العروض الأولى للأفلام، وفقا لبيان.

وتدور أحداث «Minions: The Rise of Gru» في السبعينيات حينما يكون جرو في الثانية عشر من عمره، الذي يبدأ بتنفيذ خطته حتى يصبح الشرير الأعظم في العالم، وفي رحلته يقابل كائنات المينيونز، ولكن مخططه يقابل منحنى غير متوقع يجعله يدرك أمر مهم عن الحياة، الفيلم من إخراج كايل بيلادا، وبراد أبليسون، جوناثان ديل فال، ومن تأليف برايان لينش، ماثيو فوجل، زسينكو بول.

ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات عدد من النجوم، من بينهم الممثل الشهير ستيف كاريل الذي يقوم بشخصية جرو، كما يشاركه الأداء الصوتي بيير كوفين، ويشهد الفيلم مشاركة نجم الأكشن الشهير جون كلود فان دام، والممثلة تراجي بي هينسون وميشيل يوه ولوسي لوليس وجولي آندروز.

من العرض الخاص الذي أقامته شركة «فور ستار فيلمز» الموزعة للفيلم بدور العرض المصرية (خاص لـ بوابة الوسط)