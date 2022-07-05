المغربية منال بنشليخة تطرح «ما خلاو ما قالو»

القاهرة - بوابة الوسط

عادت الفنانة المغربية منال بنشليخة للساحة الفنية بعد إصدارها، الخميس، لأغنيتها الجديدة «ما خلاو ما قالو»، التي حققت نجاحا كبيرا على منصة «أنغامي» ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتسافر بنا الأغنية إلى أجواء الأعراس التقليدية بتسعينيات القرن الماضي، بفضل صور بصرية وموسيقية تدب الحياة من جديد في ثقافة مغربية لا تزال راسخة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، وفقا لبيان.

واستلهمت منال فكرة الأغنية من تجربتها الشخصية، التي جعلتها تدرك أن مشاعر الحب التي تربط بين الزوجين تنتهي دائما بالانتصار، على الرغم من جميع المحاولات التي يمكن أن تزرع الشك فيما بينهما.

ولقد تكلفت منال بكتابة كلمات الأغنية التي نالت إعجاب المغاربة، خاصة أنها تعيدهم إلى نوستالجيا الزمن الجميل، بالتعاون مع منير معروف ووبليز باتيس.

فيما صورت مشاهد الفيديو كليب تحت إشراف المخرج فريد مالكي وإنتاج شركة «Bench and Guess Entertainment»، فضلا عن الإنتاج التنفيذي لأنيسة جلاب.

وشاركت منال بنشليخة في حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب 2022، مساء السبت، بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط، الذي تميز بفقرات متنوعة ألهبت حماس الجماهير الحاضرة.