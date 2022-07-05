أحمد تمساح ينتهي من تصوير «ويش جابك» لجودي الحوتي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

انتهى المخرج أحمد تمساح من تصوير أغنيته الجديدة «ويش جابك» للمطرب الشاب جودي الحوتي.

وقال تمساح في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: «أغنية ويش جابك هي من كلمات الشاب جودي الحوتي وهي أول أغنية خاصة له، وهو الذي شارك من قبل في أغنية راب مع مغن آخر».

وأشار إلى أن تصوير الأغنية جرى على مدار يومين في مدينة بنغازي، في حين استغرق التجهيز لها ما يقرب من شهرين.

وعن انتشار المقطع الأول من الأغنية، قال تمساح: «انتشر المقطع على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، وحصد عددا كبيرا من المشاهدات خاصة من خارج ليبيا وأصبح الأكثر تداولا».

وأكد أحمد أن الأغنية من المقرر إذاعتها على كل المنصات الإلكترونية، الخميس.

أغنية «ويش جابك» تلحين كل من جودي الحوتي وصالح ياسر الذي قام بتوزيعها أيضا، وتصوير بودجي العمامي وسالم الحاج وعوض المنفي، وألوان وجرافيك نبيل الروبا.

المطرب الشاب جودي الحوتي (خاص لـ بوابة الوسط)