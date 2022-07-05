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فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الثلاثاء 05 يوليو 2022, 10:42 صباحا
فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
من احتفالية الذكرى الأولى على رحيل الموسيقار جابر عثمان (خاص لـ بوابة الوسط)
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استقبل المسرح الشعبي ببنغازي، مساء الأحد، احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الموسيقار جابر عثمان. حضر الاحتفالية عدد كبير من الفنانين والمهتمين، وتم تقديم مجموعة من الدروع والشهادات لعائلة الفنان الراحل.

وقال الفنان سالم عيسى مدير مكتب رئيس ديوان وزارة الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «عرف الفنان جابر عثمان منذ زمن بأغانيه المخصصة للأطفال وبرامجه الخاصة بهم أيضا، ورغم ابتعاده عن الفن لفترة طويلة، إلا أن الكل عاش على أغانيه المميزة، وجاءت هذه الذكرى والاحتفاء ببادرة من الإعلامي خالد علي الدرسي ابن شقيقة الفنان الراحل، حيث تكفل بالحفل».

وأضاف سالم: «أنه جرى إصدار قرار من قبل ديوان وزارة الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية بتسمية مسرح الطفل والعرائس بنغازي باسم مسرح جابر عثمان للطفل والعرائس»، مشيرا إلى أن نقابة المهن الموسيقية ببنغازي قدمت درع التميز، في حين قدم معهد «علي الشعالية» درع الإبداع، كما أن فرقة «الزمن الجميل» قدمت درع الزمن الجميل، وشاركت بعزف وغناء بعض أعمال الراحل.

وأكد عيسى أن من أجمل فقرات الحفل هو غناء الفنانة خيرية بريك لأغانيها وهي طفلة والتي كانت من ألحان جابر عثمان.

عودة إلى الواقع
يشار إلى أن الفنان الموسيقار جابر عثمان من مواليد بنغازي، وتخرج في معهد «علي الشعالية»، وعمل كممثل في مسلسل «عودة إلى الواقع» ثم اتجه إلى برامج الأطفال المسموعة مع عمله كمدرس للموسيقى بالمعهد ذاته.

تحصل جابر على عديد الجوائز من أهمها، جائزة أحسن ملحن ومطرب للأطفال بالوطن العربي من مهرجان «القاهرة للطفل»، كما تحصل على الترتيب الأول في برامج الأطفال بسورية العام 1988 وجائزة أفضل مقدم برامج أطفال شامل على مستوى قارات العالم في مهرجان «سينما الطفل» بالقاهرة. ومن أهم برامجه «أمل الغد» وخصصت له الدولة الليبية سابقا مقرا خاصة بهذا البرنامج قبل اعتزاله.

من احتفالية الذكرى الأولى على رحيل الموسيقار جابر عثمان (خاص لـ بوابة الوسط)
من احتفالية الذكرى الأولى على رحيل الموسيقار جابر عثمان (خاص لـ بوابة الوسط)
من احتفالية الذكرى الأولى على رحيل الموسيقار جابر عثمان (خاص لـ بوابة الوسط)
من احتفالية الذكرى الأولى على رحيل الموسيقار جابر عثمان (خاص لـ بوابة الوسط)
قرار تسمية مسرح الطفل والعرائس باسم الموسيقار جابر عثمان (خاص لـ بوابة الوسط)
قرار تسمية مسرح الطفل والعرائس باسم الموسيقار جابر عثمان (خاص لـ بوابة الوسط)
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