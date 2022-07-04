انطلاق مهرجان «جرش للثقافات والفنون» 28 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق في 28 يوليو الجاري الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان «جرش للثقافات والفنون» بمشاركة مغنين وفرق موسيقية محلية وأجنبية على ما أعلن المنظمون، الإثنين.

ويقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية (51 كيلومترا شمال عمان) من 28 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحفي، حسب «فرانس برس».

وتتخلل البرنامج حفلات لمغنين عرب بينهم عاصي الحلاني ومروان خوري وزياد برجي من لبنان وتامر حسني من مصر وفايا يونان من سوريا ومحمود التركي من العراق وماجد الرسلاني ورابح صقر من السعودية.

وتشارك نحو 80 فرقة شعبية وفلكلورية أردنية وعربية وأجنبية في عروض موسيقية فنية مختلفة في الساحة الرئيسية للمهرجان.

50 شاعرا وشاعرة

وقال المدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار في مؤتمر صحفي إن برنامج المهرجان لهذا العام يحتوي على نحو 250 فعالية فنية وثقافية وحرفية، يشارك فيها حوالى 1500 مثقف وفنان وفنانة من الأردن ودول عربية وأجنبية، وعروض لـ25 فرقة فنية تقام على الساحة الرئيسية.

ويشارك في المهرجان أيضا أكثر من 50 شاعرا وشاعرة عربية وأكثر من 15 قاصا وحوالى 40 فنانا تشكيليا من رابطة التشكيليين الأردنيين.

وانطلق مهرجان «جرش» العام 1981، واستمر حتى العام 2007 ليحل محله مهرجان «الأردن» في عمان، إلا أنه استؤنف مجددا العام 2011. وألغي المهرجان العام 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتعتبر جرش من أهم المدن الأثرية في الأردن، إذ يعود تاريخها إلى عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد وهي تشتهر بأعمدتها ومدرجاتها وساحاتها ومعابدها وكنائسها، وهي من أبرز الجهات السياحية في المملكة.