Atwasat

انطلاق مهرجان «جرش للثقافات والفنون» 28 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 03:34 مساء
انطلاق مهرجان «جرش للثقافات والفنون» 28 يوليو
امرأة أردنية تسير في الموقع الأثري بجرش في شمال الأردن، 2 أبريل 2003 (أ ف ب)
alwasat radio

تنطلق في 28 يوليو الجاري الدورة السادسة والثلاثون لمهرجان «جرش للثقافات والفنون» بمشاركة مغنين وفرق موسيقية محلية وأجنبية على ما أعلن المنظمون، الإثنين.

ويقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية (51 كيلومترا شمال عمان) من 28 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحفي، حسب «فرانس برس».

وتتخلل البرنامج حفلات لمغنين عرب بينهم عاصي الحلاني ومروان خوري وزياد برجي من لبنان وتامر حسني من مصر وفايا يونان من سوريا ومحمود التركي من العراق وماجد الرسلاني ورابح صقر من السعودية.

وتشارك نحو 80 فرقة شعبية وفلكلورية أردنية وعربية وأجنبية في عروض موسيقية فنية مختلفة في الساحة الرئيسية للمهرجان.

50 شاعرا وشاعرة
وقال المدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار في مؤتمر صحفي إن برنامج المهرجان لهذا العام يحتوي على نحو 250 فعالية فنية وثقافية وحرفية، يشارك فيها حوالى 1500 مثقف وفنان وفنانة من الأردن ودول عربية وأجنبية، وعروض لـ25 فرقة فنية تقام على الساحة الرئيسية.

ويشارك في المهرجان أيضا أكثر من 50 شاعرا وشاعرة عربية وأكثر من 15 قاصا وحوالى 40 فنانا تشكيليا من رابطة التشكيليين الأردنيين.

وانطلق مهرجان «جرش» العام 1981، واستمر حتى العام 2007 ليحل محله مهرجان «الأردن» في عمان، إلا أنه استؤنف مجددا العام 2011. وألغي المهرجان العام 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتعتبر جرش من أهم المدن الأثرية في الأردن، إذ يعود تاريخها إلى عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد وهي تشتهر بأعمدتها ومدرجاتها وساحاتها ومعابدها وكنائسها، وهي من أبرز الجهات السياحية في المملكة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ...
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم
الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟

متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل تهدد المسلسلات الصوتية الفن السابع؟
هل تهدد المسلسلات الصوتية الفن السابع؟
وزيرة الثقافة المصرية تطلق المرحلة الثانية من «سينما الشعب»
وزيرة الثقافة المصرية تطلق المرحلة الثانية من «سينما الشعب»
الأردني إدريسي يطرح «لو بكرا بيخلص العالم» (فيديو)
الأردني إدريسي يطرح «لو بكرا بيخلص العالم» (فيديو)
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
بيتر بروك عملاق غير وجه المسرح إلى الأبد
بيتر بروك عملاق غير وجه المسرح إلى الأبد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر...
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية ......
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي ......
المزيد
انطلاق مهرجان «جرش للثقافات والفنون» 28 يوليو
انطلاق مهرجان «جرش للثقافات والفنون» 28 يوليو...
«من أول دقيقة» تتصدر قوائم الاستماع على «أنغامي»
«من أول دقيقة» تتصدر قوائم الاستماع على «أنغامي»...
«مينينز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«مينينز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
بيتر بروك عملاق غير وجه المسرح إلى الأبد
بيتر بروك عملاق غير وجه المسرح إلى الأبد...
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط