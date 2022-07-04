Atwasat

«من أول دقيقة» تتصدر قوائم الاستماع على «أنغامي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 01:31 مساء
«من أول دقيقة» تتصدر قوائم الاستماع على «أنغامي»
بعض قوائم الاستماع التي نشرها تطبيق «أنغامي» (فيسبوك)
alwasat radio

نشر «أنغامي» عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق الأغاني التي تصدرت قوائم الاستماع في معظم الدول العربية لشهر يونيو في كل من مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

تصدرت أغنية «البخت» لويجز قمة قائمة الاستماع في مصر حيث احتلت المركز الأول. وأتت أغنية «من أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد في المركز الثاني، فيما جاءت أغنية «اللي يمشي يمشي» للهضبة عمرو دياب والتي تُعرض حصريا على «أنغامي» في المركز الثالث.

أما في السعودية فقد تربعت أغنية «من أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد في المركز الأول على رأس قائمة الاستماع، تلتها أغنية «البخت» لويجز في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب أغنية «اللي يمشي يمشي» للهضبة عمرو دياب.

تسلا
ومن لبنان التي احتلت فيها أغنية إليسا وسعد لمجرد «من أول دقيقة» المركز الأول، إلى العراق حيث احتلت إليسا وسعد لمجرد أيضا المركز الأول في قائمة الاستماع بأغنيتهما «من أول دقيقة»، فيما لحقت بها في المركز الثاني أغنية «عليكي عيون» لأحمد سعد.

وفي المغرب نجد أغنية (MAGIC) لكوزا تسطع في المركز الأول بقوائم الاستماع، وتتبعها أغنية «من أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد في المركز الثاني. ننتقل إلى تونس لنجد أغنية «الو» لبلطي تتصدر قوائم الاستماع بالمركز الأول، لتأتي بعدها أغنية من «أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد في المركز الثاني.

وأخيرا في الجزائر نجد أغنية «تسلا» لديدين تسيطر على المركز الأول، لتلحق بها أغنية «Disco Maghreb» لـ DJ snake في المركز الثاني.

وصرح المهندس حسام الجمل بأن سباق الاستماعات على «أنغامي» يكون انعكاس لذوق المستمعين وقوة جودة المحتوى وليس هناك أي تدخل بشري في زيادة عدد المستمعين أو تصدر فنان ما تريند على «أنغامي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024

رسميا.. «كاف» يعلن تأجيل أمم أفريقيا ستة أشهر حتى مطلع العام 2024
عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ومدربها

عداءة مصر الذهبية بسنت حميدة من معاناة الإصابة لمنصات التتويج في حراسة زوجها ...
السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم

السلطات الأسترالية تطلب من آلاف السكان في سيدني إخلاء منازلهم
الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري

عقيلة يعلق على مقترح نورلاند بشأن الانتخابات.. ويؤكد: لم أغير اتفاقي مع المشري
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟

متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل تهدد المسلسلات الصوتية الفن السابع؟
هل تهدد المسلسلات الصوتية الفن السابع؟
وزيرة الثقافة المصرية تطلق المرحلة الثانية من «سينما الشعب»
وزيرة الثقافة المصرية تطلق المرحلة الثانية من «سينما الشعب»
الأردني إدريسي يطرح «لو بكرا بيخلص العالم» (فيديو)
الأردني إدريسي يطرح «لو بكرا بيخلص العالم» (فيديو)
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
بيتر بروك عملاق غير وجه المسرح إلى الأبد
بيتر بروك عملاق غير وجه المسرح إلى الأبد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر...
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية ......
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي ......
المزيد
انطلاق مهرجان «جرش للثقافات والفنون» 28 يوليو
انطلاق مهرجان «جرش للثقافات والفنون» 28 يوليو...
«من أول دقيقة» تتصدر قوائم الاستماع على «أنغامي»
«من أول دقيقة» تتصدر قوائم الاستماع على «أنغامي»...
«مينينز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«مينينز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
بيتر بروك عملاق غير وجه المسرح إلى الأبد
بيتر بروك عملاق غير وجه المسرح إلى الأبد...
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط