«من أول دقيقة» تتصدر قوائم الاستماع على «أنغامي»

القاهرة - بوابة الوسط

نشر «أنغامي» عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق الأغاني التي تصدرت قوائم الاستماع في معظم الدول العربية لشهر يونيو في كل من مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

تصدرت أغنية «البخت» لويجز قمة قائمة الاستماع في مصر حيث احتلت المركز الأول. وأتت أغنية «من أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد في المركز الثاني، فيما جاءت أغنية «اللي يمشي يمشي» للهضبة عمرو دياب والتي تُعرض حصريا على «أنغامي» في المركز الثالث.

أما في السعودية فقد تربعت أغنية «من أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد في المركز الأول على رأس قائمة الاستماع، تلتها أغنية «البخت» لويجز في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب أغنية «اللي يمشي يمشي» للهضبة عمرو دياب.

تسلا

ومن لبنان التي احتلت فيها أغنية إليسا وسعد لمجرد «من أول دقيقة» المركز الأول، إلى العراق حيث احتلت إليسا وسعد لمجرد أيضا المركز الأول في قائمة الاستماع بأغنيتهما «من أول دقيقة»، فيما لحقت بها في المركز الثاني أغنية «عليكي عيون» لأحمد سعد.

وفي المغرب نجد أغنية (MAGIC) لكوزا تسطع في المركز الأول بقوائم الاستماع، وتتبعها أغنية «من أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد في المركز الثاني. ننتقل إلى تونس لنجد أغنية «الو» لبلطي تتصدر قوائم الاستماع بالمركز الأول، لتأتي بعدها أغنية من «أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد في المركز الثاني.

وأخيرا في الجزائر نجد أغنية «تسلا» لديدين تسيطر على المركز الأول، لتلحق بها أغنية «Disco Maghreb» لـ DJ snake في المركز الثاني.

وصرح المهندس حسام الجمل بأن سباق الاستماعات على «أنغامي» يكون انعكاس لذوق المستمعين وقوة جودة المحتوى وليس هناك أي تدخل بشري في زيادة عدد المستمعين أو تصدر فنان ما تريند على «أنغامي».