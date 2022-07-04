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«مينينز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 12:20 مساء
«مينينز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
صورة لمجسمات تمثل شخصيات فيلم «مينينز» في لوس أنجليس، 25 يونيو 2022 (أ ف ب)
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تصدر الجزء الأخير من سلسلة أفلام «مينينز» شباك التذاكر في أميركا الشمالية بعدما حقق إيرادات إجمالية بلغت 108,5 ملايين دولار، وهو مبلغ قد يصل إلى 127,9 مليونا بحلول، الإثنين، ونهاية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، بحسب تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، الأحد.

وتفوق فيلم «مينينز: ذي رايز أوف غرو» الذي أرجئ إطلاقه لمدة عامين بسبب الجائحة، على فيلم «توب غن: مافيريك» الذي حل ثانيا هذا الأسبوع مع إيرادات بلغت 32,5 مليون دولار. وفي الأسبوع السادس من إطلاقه في الصالات، وصلت إيرادات «توب غن» الإجمالية إلى 571 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وحظيت تتمة «توب غن» الذي حقق نجاحا واسعا قبل 36 عاما، باستحسان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت «مافريك» ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمّته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وتراجع فيلم «إلفيس» الذي يتناول سيرة ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي إلى المرتبة الثالثة بعدما كان متصدرا الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أميركا الشمالية بالتساوي مع «توب غن»، وحقق إيرادات بلغت 23,7 مليون دولار.

وحل فيلم «جوراسيك وورلد دومينيون»، وهو الجزء السادس من سلسلة الأفلام عن عالم الديناصورات، في المرتبة الرابعة مع إيرادات بلغت 19,2 مليون دولار.

وجاء «ذي بلاك فون»، وهو فيلم رعب يؤدي فيه الأميركي إيثان هوك دور قاتل سفاح، خامسا مع عائدات بلغت 14,6 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:
6- «لايت يير» (8,1 ملايين دولار)

7- «مستر. مالكونز ليست» (مليون دولار)

8- «إفريثينغ إفريووير أول أت وانس» (673 ألف دولار)

9- «دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» (482 ألف دولار)

10- «مارسيل ذي شل ويذ شوز أون» (308 آلاف دولار).

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