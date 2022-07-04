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الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الإثنين 04 يوليو 2022, 10:15 صباحا
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
الفنان الليبي يحيى عبدالسلام (الإنترنت)
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توفي الفنان يحيى عبدالسلام، الأحد، في مدينة الزاوية بعد تعرضه لوعكة صحية عن عمر ناهز 76 عاما.

ويعتبر الفنان يحيى عبدالسلام من الفنانين القدامى والذي شارك في العديد من الأعمال الفنية وخاصة مع الفنان حاتم الكور ومن بين الأعمال منوعات «يسارها»، «من الأخير»، و«شروندي».

ويعتبر الفقيد قامة فنية متميزة وشخصية بارزة في عالم التمثيل حيث قضى مشوار إبداعي تجاوز الخمسة عقود، كما شارك الفقيد في عدد كبير من الأعمال المسرحية التي جمعته بأجيال مختلفة، والتي لاقت الاستحسان والتقدير.

ونعى عدد من الفنانين الراحل عبر حسباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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