وزيرة الثقافة المصرية تطلق المرحلة الثانية من «سينما الشعب»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، المرحة الثانية من مشروع «سينما الشعب» الهادف إلى تقديم الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع ويجري تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

قالت إيناس إن مشروع «سينما الشعب» يعد إحدى خطوات تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، مشيرة إلى أنه يعمل على نشر التنوير ومجابهة الفكر المتطرف من خلال عرض الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية والأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابيًا، إضافة إلى دعم صناعة السينما من خلال عرض أعمال المبدعين في مواجهة الفن التجاري البحت.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى شهدت إقبالا جماهيريا ضخما نتيجة الأسعار الرمزية لتذاكر العروض مما عزز إطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن 5 مواقع بمختلف المحافظات هي قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة شرم الشيخ وقصر ثقافة دمنهور ليصبح عدد مواقع مشروع سينما الشعب 9 دور عرض.

أفلام وثائقية

وقال المخرج هشام عطوة إن المرحلة الثانية انطلقت 30 يونيو بعد أن جرى الانتهاء من تجهيز المواقع المشاركة التي تعرض فيلم «كيرة والجن» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، إلى جانب الأفلام الوثائقية التي أنتجتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية وهي «سيوة واحة الشروق والغروب» و«صباح الخير يا سيوة»، وأضاف أنه اعتبارا من عيد الأضحى المبارك يجري عرض فيلمي «عمهم» بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي، و«بحبك» بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، وأكد أن مواقع المرحلة الأولى من المشروع مستمرة في عرض أفلام المرحلة الثانية.

من جانبه، قال الفنان تامر عبدالمنعم إن المواقع المشاركة في مشروع سينما الشعب بمرحلتيه الأولى هي «قصر السينما بجاردن سيتي – القاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر السينما بطنطا و23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء».