Atwasat

عازف كمان سوري يشكر بـ«الموسيقى» بلدة فرنسية استضافته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 01:15 مساء
عازف كمان سوري يشكر بـ«الموسيقى» بلدة فرنسية استضافته
عازف الكمان السوري بلال النمر في فوفنارغ بجنوب فرنسا، 29 يونيو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

بكمانه الذي تعلّم العزف عليه في أكاديمية دانيال بارنبويم، أراد السوري الموهوب موسيقيا بلال النمر (25 عاما) أن «يشكر» بلدة فوفنارغ الخلابة جنوب فرنسا، بالقرب من إيكس-آن-بروفانس، لاستضافتها والديه اللذين اتخذاها ملجأ من الحرب في سورية، من خلال تنظيمه مهرجانا فنيا فيها بنهاية هذا الأسبوع.

ويقول بلال النمر لوكالة «فرانس برس»، «وصل والداي إلى فرنسا حاملين حقيبتين العام 2016، بعد خمس سنوات على اندلاع الحرب (في سورية)، واستضافتهما فوفنارغ بالترحاب. وأردت استخدام لغتي، وهي الموسيقى الكلاسيكية، لكي أفي هذه القرية التي يبلغ عدد سكانها ألف نسمة ما وفرته لعائلتي، من خلال تنظيم مهرجان فيها بمشاركة فنانين كبار».

أوركسترا جديدة
عند سفح جبل سانت فيكتوار الذي رسمه سيزان في مجموعة من لوحاته، بالقرب من القصر الذي وري بابلو بيكاسو في ثراه، ستصدح الألحان الكلاسيكية للمؤلفين الألمانيين لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827) وفيليكس مندلسون (1809-1847)، وكذلك أخرى عربية، كالسوناتة السورية الرقم 2 المينورية للموسيقي العراقي الأصل صلحي الوادي (1934-2007). ويتولى عزف هذه المقطوعات موسيقيون منفردون مشهورون والأوركسترا السمفونية الجديدة لإيكس-آن-بروفانس.

ومن سورية وعد بو حسّون التي غالبا ما رافقت الموسيقي الإسباني جوردي سافال، عزف على العود لأغنيات شعرية من المنطقة التي يتحدر منها والدا بلال في جنوب سورية.

وكان بلال النمر الأول من أفراد أسرته يصل إلى فرنسا بفضل موهبته في العزف على الكمان. ولم يكن والداه موسيقيين، إذ أن والدته خبيرة محاسبة، بينما يعمل والده في مجال البناء، وكان أيضا حارس إنقاذ بحري في لبنان.

ويروي قائلا «عندما كان والدي صغيرا، كانت فتاة تعزف على آلة الأكورديون وقال الأستاذ في تعريفه بها أنها مميزة». وشاء والد بلال ذات يوم أن يجرب آلة كمان موضوعة على طاولة في منزل ابن عمه، لكنه لم يستطع إصدار أي صوت منها. ويضيف الشاب «لاحقا، في لبنان، سمع مقطوعة على كمان عبر إحدى الإذاعات، وقال: لم أستطع تعلم الكمان، لكنّ ابني سيعزف عليه».

الانفصال
وتلقى بلال في طفولته المبكرة في دمشق لعبة على شكل كمان. ثم قدم له والده هذه الآلة الوترية الجميلة. ثم التحق بدروس في العزف بمدرسة للموسيقى كائنة في قبو. ويتذكر أنه فاز «بمسابقة صغيرة»، وكانت الجائزة التي حصل عليها عبارة عن جهاز «ووكمان» نقال أزرق للاستماع إلى الموسيقى لا يزال لديه. وبفضل أستاذ موسيقى رصده، التحق بمعهد صلحي الوادي ثم فاز بمسابقة دولية.

وعرض عليه معلّمون فرنسيون العام 2010، وهو في الثالثة عشرة، الانتقال إلى منطقة إيكس-آن-بروفانس الفرنسية لمواصلة دراسته فيها. وبعد عام، عندما اندلعت الحرب في سورية، عاش «الانفصال»، إذ لم ير والديه لسنوات. وما كان من بلال الذي كان يشعر بالقلق على عائلته في دمشق، إلا أن انكب، وحده، على العمل بجدّ ومثابرة، فكان يحضر إلى المدرسة الثانوية في السابعة من صباح كل يوم ليتابع دروس العزف على الكمان لمدة ساعة، ثم ينصرف إلى حصص المواد الدراسية الأخرى، قبل أن يمضي ساعات في المساء يتدرب على آلته.

وبعدما أنهى المرحلة الثانوية من دراسته بتفوق، التحق بالمعهد الموسيقي في باريس، وتمكن من إحضار أخته إلى فرنسا، ثم والديه.

قصة جميلة
ويقول رئيس البلدية فيليب شاران «لدى وصولهم إلى فرنسا، كانوا لا يزالون في حالة ضياع، وكان لدينا في فوفنارغ مسكن فارغ متاح، فوضعناه في تصرفهم، وتولى بعض أهل البلدة تأثيثه». واليوم، بعد ست سنوات، تعمل والدة بلال في مدرسة القرية، في حين أن والده مسؤول عن مركز التخلص من النفايات. ويلاحظ شاران أن أفراد العائلة «باتوا مندمجين كليا» في المجتمع الفرنسي.

أما بلال، فعزف مع موسيقيين مرموقين من أمثال دانيال بارنبويم ورونو كابوسون وإيلين غريمو. وحصل على الجنسية الفرنسية العام 2021 تقديرا لمساهمته في التميز الثقافي. ويقول رئيس البلدية «لقد قدم لنا هذه الهدية المتمثلة في لقاءات فوفنارغ الموسيقية. لقد قدمنا القليل ونحصل على الكثير. إنها قصة رائعة».

ويحضر الحفلة عدد من معلّمي بلال في المدرسة سابقا. كذلك يشارك التلاميذ الذين تعنى بهم والدته في ورشة موسيقية. ويحرص بلال الذي بدأ بتحقيق حلمه في أن يصبح عازفا منفردا عالميا، على أن يكون وفيا لكل ما ساهم في انطلاقه، سواء لوطنه سورية، أو للبلدة الفرنسية التي حضنته، أو لكل من ساعده في مسيرته. ويقول «أنا مثل الشجرة، كلما ارتفعتُ إلى العلى، باتت جذوري أكثر عمقا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة

الأهلي طرابلس يلتقي النصر.. والاتحاد أمام الأهلي بنغازي في نصف نهائي كأس السلة
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا

إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام

السعودية: 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام
رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»

رئيس لجنة الدستور في تونس: الوثيقة المنشورة تمهد لنظام «ديكتاتوري»
عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية

عقيلة: إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»

شاهد في «وسط الخبر».. تغطية خاصة لمظاهرات «جمعة الغضب»
كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة

كريستيانو يطلب الرحيل عن «يونايتد» ومفاجأة مذهلة في وجهته الجديدة
وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب

وليامز: احتجاجات الجمعة دعوة لإجراء الانتخابات التي يريدها الشعب
حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف

حصاد القمح في أوكرانيا.. بين نقص الوقود والخوف من القصف
متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟

متى يتخطى العالم صدمة التضخم غير المسبوقة منذ السبعينات والثمانينات؟
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»

تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث

حساء أوكراني على قائمة اليونسكو للتراث
«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها

«تيك توك» تتعهد حماية بيانات مستخدميها
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات

«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»

بالفيديو: كروس أوفر اقتصادية من «تويوتا»
رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين

رئاسة مجلس النواب عن حرق المقر: «جريمة» لا تمثل المتظاهرين السلميين
«نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان المدني»

«نفد صبرنا».. منظمو مظاهرات «جمعة الغضب» يؤكدون استمرارهم ويلوحون بـ«العصيان ...
«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

«أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تزايد الطلب على لوحات الفنان «بن لادن»
تزايد الطلب على لوحات الفنان «بن لادن»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
تشييع جثمان الفنان علي ماهر إلى مثواه الأخير بمقبرة «سيدي منيدر»
إيمي سلطان تفتتح «تقسيم» لتعليم الرقص الشرقي بمصر
إيمي سلطان تفتتح «تقسيم» لتعليم الرقص الشرقي بمصر
خالد أنور ينتهي من «السلعوة» وينتظر «ورق التوت»
خالد أنور ينتهي من «السلعوة» وينتظر «ورق التوت»
عازف كمان سوري يشكر بـ«الموسيقى» بلدة فرنسية استضافته
عازف كمان سوري يشكر بـ«الموسيقى» بلدة فرنسية استضافته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر
رحيل ملحن «بلد الطيوب» الموسيقار الليبي علي ماهر...
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية ......
تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية
تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية...
المزيد
وزيرة الثقافة المصرية تطلق المرحلة الثانية من «سينما الشعب»
وزيرة الثقافة المصرية تطلق المرحلة الثانية من «سينما الشعب»...
هل تهدد المسلسلات الصوتية الفن السابع؟
هل تهدد المسلسلات الصوتية الفن السابع؟...
وفاة أسطورة المسرح البريطاني بيتر بروك
وفاة أسطورة المسرح البريطاني بيتر بروك...
عازف كمان سوري يشكر بـ«الموسيقى» بلدة فرنسية استضافته
عازف كمان سوري يشكر بـ«الموسيقى» بلدة فرنسية استضافته...
خالد أنور ينتهي من «السلعوة» وينتظر «ورق التوت»
خالد أنور ينتهي من «السلعوة» وينتظر «ورق التوت»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط