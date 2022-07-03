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خالد أنور ينتهي من «السلعوة» وينتظر «ورق التوت»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 12:00 مساء
خالد أنور ينتهي من «السلعوة» وينتظر «ورق التوت»
الممثل المصري الشاب خالد أنور (خاص لـ بوابة الوسط)
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انتهى الممثل المصري الشاب خالد أنور من تصوير حكاية «السلعوة» وهي إحدى حكايات مسلسل «كابوس» وهو عبارة عن حكايات متصلة منفصلة، كل واحدة تتكون من خمس حلقات.

حكاية «السلعوة» من إخراج ياسر الياسري وتشارك في بطولتها الممثلة الأردنية ركين سعد، ومقرر عرضها على منصة «ستارزبلاي» (STARZPLAY) خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثها في إطار تشويقى مثير، حول «عمران الإسناوي» والذي واجه سلعوة وهو شاب صغير وتمكن من ضربها بالرصاص وعندما يكبر يفاجىء أن هذه السلعوة لم تمت.

وفى سياق آخر، ينتظر خالد عرض مسلسل «ورق التوت» المكون من 45 حلقة، حيث جرى الانتهاء من العمل منذ فترة، ويشارك في بطولته شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، آية سليم، سما إبراهيم، مصطفى منصور، سلوى عثمان، معتز هشام، ورضوى جودة، وعدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف عبادة نجيب وسمر طاهر وإخراج حسام علي.

وكان آخر أعمال الممثل الشاب، مسلسل «تحقيق» المكون من 12 حلقة على منصة «watch it»، ويعتمد على البطولة الشبابية وضم في قائمة أبطاله أحمد مالك، علي قاسم، تارا عماد، هدى المفتي، مي الغيطي، زينب غريب، طارق عبدالعزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، إسلام نجيب، رامي الطمباري، وأميرة أديب، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي.

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