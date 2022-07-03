إيمي سلطان تفتتح «تقسيم» لتعليم الرقص الشرقي بمصر

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت الفنانة المصرية إيمي سلطان أول معهد لتعليم فنون الرقص الشرقي في مصر والعالم العربي بدعم من منظمة «يونسكو» العالمية.

ويعد معهد «تقسيم» أول أكاديمية لتعليم فنون الرقص الشرقي في العالم، لتقديم صورة صحيحة لهذا الفن بالاستعانة بفريق من الأساتذة الأكاديميين وأساتذة الموسيقى العربية، مع إعطاء مساحة من الحفلات وأماكن العروض الفنية لخريجيها عبر مشاريع موسيقية وغنائية تعتمد على الأداء الاستعراضي على مسارح الدولة، وفقا لبيان.

ويأتي معهد «تقسيم» كأولى خطوات مشروع إيمي سلطان لإدراج الرقص الشرقي «المصري» ضمن تصنيفات التراث الشعبي غير المادي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، ليجري الاعتراف به كتراث «مصري أصيل» على مستوى العالم.

ويفتح معهد «تقسيم» أبوابه لمختلف الفتيات من مختلف الأعمار لتعلم أصول الرقص الشرقي بإشراف إيمي سلطان، وتحصل الخريجات على شهادة رسمية معتمدة، بشرط اجتياز مدة الكورس التعليمي 150 ساعة، مع إعطائهن فرصة للمشاركة في مشاريع إيمي الفنية المستقبلية التي تسعى لتقديم عدة حفلات استعراضية وموسيقية في مختلف أنحاء الجمهورية ومسارح الدولة.

أرشفة

وتمكنت إيمي من تجسيد حلمها بتأسيس أكاديمية «تقسيم» في مصر بمشاركة رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي كان أول الداعمين للمشروع، ومشاركة عدد من المؤسسات الثقاقية وتحت المظلة الرسمية لمنظمة يونسكو.

ويهدف المشروع الثقافي لتقديم أرشيف مصور ومكتوب ومسجل لكافة أنواع الرقص الشرقي على مستوى محافظات وقرى مصر عبر الاستعانة بلجنة من الأساتذة في التاريخ والفنون والأرشفة بعمل رحلة استكشافية في أنحاء مصر لتسجيل كافة أنواع الرقص الشعبي، سواء في الأفراح أو الاحتفالات الدينية والتقليدية من أسوان إلى الإسكندرية مرورا بجميع القرى ودهاليز مصر الشعبية.

وتأتي مبادرة تصنيف الرقص المصري في يونسكو ضمن ثلاثة مشاريع تطلقها إيمي سلطان في مؤسستها الثقافية «طرب» التي تهدف لتغيير الصورة النمطية للرقص الشرقي في عيون العامة، باعتباره فنا مصريا أصيلا وله تاريخ عريق وله أصول، مثله مثل أنواع مختلفة من الرقص كالرقص المعاصر والباليه، ومحاولة تغيير الصورة المشوهة عنه باعتباره «حاجة عيب» ومخصص لأماكن السهر.

الفنانة إيمي سلطان أثناء افتتاح «تقسيم» للرقص الشرقي (خاص لـ بوابة الوسط)

رجل الأعمال نجيب ساويرس والفنانة إيمي سلطان أثناء افتتاح «تقسيم» للرقص الشرقي (خاص لـ بوابة الوسط)