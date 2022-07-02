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أعلى وسام مدني أميركي لدينزل واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 02:00 مساء
أعلى وسام مدني أميركي لدينزل واشنطن
الممثل الأميركي دينزل واشنطن في هوليوود في 27 مارس 2022 (أ ف ب)
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سيحصل دينزل واشنطن وشخصيات بارزة أخرى على أعلى وسام مدني أميركي، وهو وسام الحرية الرئاسي، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

وتشمل قائمة المكرمين مؤسس شركة آبل الراحل ستيف جوبز، ولاعبة كرة القدم ميغان رابينو، ولاعبة الجمباز سيمون بيلز، وفق «فرانس برس».

هؤلاء هم من بين 17 أميركيًا يكرّمهم الرئيس جو بايدن «لمساهماتهم البارزة» في ازدهار الولايات المتحدة وقيمها أو السلام العالمي أو غيرها من المشاريع ذات الأهمية، وفق بيان الرئاسة الأميركية.

وعُرف دينزل واشنطن، الحائز جائزة الأوسكار مرتين، بشكل خاص بدوره في «مالكولم اكس» و«فيلادلفيا». وتولى أخيرًا بطولة فيلم «ذي تراجيدي أوف ماكبث» الذي طُرح العام 2021 ونال عنه واشنطن ترشيحًا آخر لجائزة الأوسكار.

ميغان رابينو
أما ميغان رابينو، نجمة فريق كرة القدم النسائي في الولايات المتحدة، فهي «ملتزمة جدًا بالمساواة في الأجور بين الجنسين والعدالة العرقية وحقوق المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا»، بحسب الرئاسة الأميركية.

وقال البيت الأبيض إن من بين الفائزين سيمون بيلز، «أكثر لاعبة جمباز أميركية حصدًا للألقاب في التاريخ»، لكنها أيضا «مدافعة كبيرة» عن الصحة العقلية للرياضيين وضحايا الاعتداء الجنسي.

وبيلز واحدة من ضحايا لاري نصار، وهو طبيب سابق لفريق الجمباز النسائي الأميركي دين باعتداءات جنسية على أكثر من 250 لاعبة جمباز معظمهنّ قاصرات.

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كما سيكرّم بايدن جون ماكين، المرشح الرئاسي الخاسر العام 2008 والذي شغل عضوية الكونغرس على مدى عقود قبل وفاته العام 2018، كذلك الأمر مع ستيف جوبز الذي تُوفي سنة 2011.

كذلك، ستحصل النائبة السابقة غابرييل غيفوردز التي نجت من حادث إطلاق نار وتكافح منذ ذلك الحين من أجل تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية، على هذه الجائزة المرموقة، في ظل محاولة إدارة بايدن التصدي لعمليات القتل الجماعي التي تعصف بالبلاد بانتظام.

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