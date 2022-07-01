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لطفية إبراهيم إلى تونس لتلقي العلاج

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الجمعة 01 يوليو 2022, 01:00 مساء
لطفية إبراهيم إلى تونس لتلقي العلاج
الفنانة لطفية إبراهيم (بوابة الوسط)
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تعرضت الفنانة لطفية إبراهيم لوعكة صحية، ما استدعى نقلها إلى تونس من أجل تلقي العلاج بأحد المستشفيات.

وقال النقيب السابق للفنانين الليبيين، الفنان سالم عيسى، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الخميس، إن: «الفنانة لطفية إبراهيم تعرضت إلى عارض صحي، وستجري عملية جراحية قريبا لنطمئن جميعا عن صحتها، وهي في حالة مستقرة الآن». وكان عيسى تواصل هاتفيا مع الفنانة الليبية، واطمئن منها على صحتها.

بدأت لطفية إبراهيم مسيرتها الفنية في السبعينيات من القرن الماضي، ومثلت في عدد كبير من المسرحيات بين العامين 1970و1984 مع فرقة المسرح الوطني طرابلس.

والعام 1974 كانت بدايتها مع المسلسلات التلفزيونية في «خروف العيد» و«العادلون» و«الزير سالم» و«محاكمة رجل مجهول» و«لمتنا حلوة».. وغيرها.

- «درنة الزاهرة» يكرم لطفية إبراهيم

وكونت لطفية ثنائيا مع النجم فتحي كحلول في العديد من الأعمال المرئية والمسرحية، منها «ظريفة وظريف ومظروف» و«اللمة» و«الشاهي واللوز».

اعتزلت الفنانة لطفية إبراهيم عدة سنوات ثم عادت الى التمثيل مع «وين حصة حواء»، وقدمت في شهر رمضان الماضي منوعة «صايرله» مع فتحي كحول.

فيما كانت لطفية إبراهيم ضيف شرف مهرجان «درنة الزاهرة» في نسخة العام الماضي.

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