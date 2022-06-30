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سيريبرينيكوف يستنكر «جريمة» السلطات الروسية في حق مسرحه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 05:00 مساء
سيريبرينيكوف يستنكر «جريمة» السلطات الروسية في حق مسرحه
المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف على هامش إحدى المقابلات في برلين، 22 أبريل 2022 (أ ف ب)
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اتهم المخرج الروسي الشهير كيريل سيريبرينيكوف الذي غادر بلاده بعد انتقاده غزو بلاده لأوكرانيا، السلطات الروسية بارتكابها «جريمة قتل» بحق مسرحه السابق الذي بناه في مكان ثقافي بارز.

وأعلنت السلطات الروسية، الأربعاء، تغيير في إدارة عدد من المسارح الكبرى في العاصمة، من بينها «سوفريمينيك» و«غوغول سنتر»، وفق «فرانس برس».

وأشارت إلى أن مسرح «غوغول سنتر» سيستعيد اسمه القديم وهو مسرح «ذي نيكولاي غوغول دراما».

وتولى سيريبرينيكوف بين سنتي 2012 و2021 الإدارة الفنية لمسرح «غوغول سنتر» محولا إياه إلى منارة ثقافية وطنية.

وكتب المخرج عبر تطبيق «تلغرام»، «نعم. أُغلق (غوغول سنتر)»، مضيفا «من الناحية الفنية، إن ما حصل لا يمثل مجرد عمل تخريبي بل جريمة قتل» في حق المسرح.

حملة قمع
ورأى أن تغيير الإدارة يشكل عقابا على «مصداقية» المسرح و«محاولة لتقييد الحرية» إزاء الجهود الرامية إلى الاحتجاج على هجوم موسكو على أوكرانيا.

وأشار إلى أن آخر عمل سيُعرض في المسرح يتمثل في مسرحية عنوانها «أنا لا أشارك في حرب».

وغادر سيريبرينيكوف المعروف بأعماله الجريئة وتحديثه مسرحيات كلاسيكية روسية، بلاده بعد غزوها أوكرانيا.

وقُبض على المخرج البالغ 52 سنة في قضية احتيال كبيرة يقول مؤيدوه إنها بمثابة عقاب على تحديه السلطات الروسية.

ويأتي إغلاق «غوغول سنتر» وسط حملة قمع غير مسبوقة تُشن ضد الأصوات المعارضة في روسيا، إذ أصبح معظم الناشطين المعارضين إما وراء القضبان أم خارج روسيا. وتكثف موسكو جهودها للقضاء على المعارضة منذ إرسال فلاديمير بوتين القوات الروسية إلى أوكرانيا في 24 فبراير، إذ يحظر على أي روسي توجيه انتقادات في شأن الحرب الأوكرانية.

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