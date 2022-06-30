أكاديمية «الأوسكار» تدعو المصري هشام نزيه للانضمام إلى أعضائها

القاهرة - بوابة الوسط

دعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) الموسيقار المصري هشام نزيه، لينضم إلى أعضاء جوائزها في فئة الموسيقى التصويرية، ليكون نزيه هو أول مؤلف موسيقي مصري ينضم إلى أعضاء لجنة تحكيم الأوسكار، كما أنه المصري الوحيد في قائمة هذا العام التي ضمت 397 اسمًا من مختلف أنحاء العالم.

لفت هشام نزيه أنظار العالم بتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل «مارفل» الأحدث «موون نايت» (Moon Knight) للمخرج محمد دياب، وقبلها حين قدَّم موسيقى وألحان الموكب الذهبي للمومياوات الملكية الفرعونية، وهو حدث جرى بثه عالميًا، ونال عنه نزيه إشادات مصرية ودولية عديدة، كذلك يتزامن اختيار نزيه للأوسكار مع اقتراب إطلاق فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، الذي يقدم نزيه الموسيقى التصويرية الخاصة به.

وبالإضافة إلى نزيه، ضمت القائمة الجديدة لأعضاء لجنة التحكيم أسماء مهمة مثل بيلي إيليش وفينيس أوكونيل ونيثان جونسون ودان رومر.

خلال مسيرته ألَّف هشام نزيه الموسيقى الدرامية لأكثر من 40 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، وتعاون مع أهم المخرجين بصناعة السينما المصرية، ونال هشام جوائز عن موسيقى معظم أعماله، تُوجت بجائزة «فاتن حمامة» للتميز من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» 2018 تقديرًا لتميز مسيرته، ليصبح أول موسيقي ينال هذه الجائزة، كما كرّمه مهرجان الموسيقى العربية في 2021 تقديرًا لمسيرته الموسيقية.