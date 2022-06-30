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بالفيديو: «أدونيس» تطلق أغنيتها الجديدة «بس بحال»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 11:47 صباحا
بالفيديو: «أدونيس» تطلق أغنيتها الجديدة «بس بحال»
أعضاء الفرقة اللبنانية «أدونيس» (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرحت الفرقة اللبنانية «أدونيس» أجدد أغنياتها «بس بحال»، أولى أغنيات ألبومها الجديد، تمهيدًا لجولة حفلات بين تونس ولبنان والأردن.

عكفت الفرقة على تسجيل الأغنية الجديدة بين ثلاثة مدن عربية خلال الأسابيع الماضية، دبي وعمان وبيروت، وفقًا لبيان.

وتحتفل «أدونيس» بألبومها الجديد عبر جولة حفلات عربية تبدأ بها هذا الصيف، وتطل على ثلاثة من أهم المحافل الموسيقية في العالم العربي، بين مسرح أوديون بالأردن مرورًا بمشاركتها في مهرجان بعلبك الدولي في لبنان يوم 10 يوليو، ختامًا بمشاركتها الاستثنائية في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بتونس يوم 19 يوليو.

وتعقب جولة الحفلات تلك إحياء «أدونيس» جولتها الغنائية العالمية السنة الماضية، حيث مرت خلالها بين العاصمة الفرنسية باريس، دبي، وعمان، وأكبر حفلاتها في لبنان حيث حضر ما يزيد عن 7 آلاف شخص.

«أدونيس» فرقة غنائية لبنانية بدأت رحلتها منذ 11 سنة، وضع حجر أساسها المغني أنطوني أدونيس وعازف الجيتار جوي أبوجودة، خلال دراستهما للهندسة المعمارية في الجامعة الأميركية في بيروت. ومن ثم انضم إليهما نيكولا حكيم بعزف الإيقاعات، وعازف الباس جيتار جيو فيقاني. في حصيلتها خمسة ألبومات، ومن أشهر أغنياتها «سطوح أدونيس»، «إذا شي نهار»، «شايف»، «نور»، و«عالخفيف».

 

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