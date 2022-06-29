بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»

القاهرة - بوابة الوسط

طرحت الفنانة اللبنانية دومينيك سكارليت أجدد أغنياتها «ع بالي» بشكل فيديو كليب تعتمد خلاله على موسيقى «ديب هاوس».

وتخوض سكارليت عبر الأغنية أولى مغامراتها في كتابة الأغاني وتمزج خلالها بين موسيقى الديب هاوس والموسيقى الإلكترونية في توليفة غنائية عاطفية، وتسير على نهج الحالة الموسيقية لأغنيتها الأخيرة «قلبك بمون» والتي تصدرت قوائم أشهر أغنيات الشرق الأوسط على المنصات الرقمية أخيرًا، وفقًا لبيان.

وتتعاون سكارليت خلال أغنية «ع بالي» مع المنتج ومنسق الموسيقى اللبناني كارلوس بي، الذي يضع لمسته الخاصة في المزج بين البوب والإلكترونيك ميوزيك مع إيقاعات حماسية.

دومينيك سكارليت مطربة لبنانية تجمع في أصولها بين سويسرا وأميركا اللاتينية، وتقدم مثالًا فنيًا للمرأة المعاصرة فهي أم لثلاثة أطفال، واتخذت خطوة جريئة في حياتها من خلال ترك عالم الأعمال التي برعت فيه ومتابعة شغفها بالموسيقى وعروض الأداء، وتصف التجربة بقولها «لا أعتبر مشاريعي الموسيقية مسيرة مهنية بحد ذاتها، لكني أتبع شغفي للموسيقى كهواية أحبها، وأسعى لتقديم ما يلائم أذواق الجمهور».