بالفيديو: الفلسطينية إليانا تطلق كليب «على بالي»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت المطربة الفلسطينية الشابة إليانا فيديو كليب أغنية «على بالي» التي صدرت ضمن ألبومها القصير «Elyanna II» الذي طرحته في الفترة الماضية مع شركة «يونيفرسال آرابيك ميوزيك».

أغنية «على بالي» تحمل مزيجا من موسيقى الشرق الأوسط، ما يُضفي على الأغنية إيقاعا راقصا. وتعكس الأغنية تأثر إليانا بالموسيقى الغربية على الرغم من تمسكها بروحها العربية. والعمل من كتابة إليانا و(Nasri) والنجم العالمي مساري وقد نفذ (Kemyst) عملية الميكس، وفقا لبيان.

وعلقت إليانا على الأغنية، قائلة: «على بالي تحمل رسالة إلى الفتيات في مرحلة المُراهقة بشكل خاص وتتضمن دعوة للاستمتاع بالحياة وباللحظة بكل سعادة وتفاؤل». وأضافت: «شعرت بهذه الأغنية بشكل كبير واستمتعت بكل لحظة أثناء تسجيلها وهذا هو الهدف الأكبر من الموسيقى».

أما عن العمل المُصور فقالت المطربة الشابة: «صورنا الفيديو كليب في لوس أنجليس تحت إدارة المُخرج (Russell Majik) الذي ترجم الصورة التي أردتها بأسلوب رائع وطريقة شبابية تضج بالحيوية». وتابعت: «استعدنا حقبة الثمانينات من خلال مشهدية جمعتني بنخبة من الراقصين المُحترفين والمُتزلجين على الجليد، وقمنا بتمارين مُكثفة لساعات طويلة بخاصة أنها المرة الأولى التي أمارس فيها رياضة التزلج على الجليد. وبذل فريق العمل جهدا كبيرا للخروج بنتيجة مُميزة وبعمل مُصور مُفعم بالطاقة الجميلة».

إليانا هي فنانة فلسطينية - تشيلية في التاسعة عشر من العمر، وُلدت في عائلة فنية. لطالما كانت الموسيقى والغناء شغفها منذ الطفولة، وهي خير دليل على أن الموسيقى تجمع ما تُفرقه الحدود والمسافات والثقافات، بأسلوبها الذي يمزج الموسيقى الشرقية بالـ(POP) والـ (R&B) ليجذب المُستمعين من جميع أنحاء العالم.