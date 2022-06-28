إياد نصار رجل يتمرد على إخفاقاته في «وش وضهر»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ عرض مسلسل الممثل الأردني إياد نصار والممثلة المصرية ريهام عبدالغفور «وش وضهر» على منصة شاهد.

العمل يدور حول رجل يقرر في لحظة حاسمة، التمرد على كل إخفاقاته وانكساراته وبدء حياة جديدة، ويتحول إلى طبيب للفقراء في منطقة لا يعرفه فيها أحد، وفقا لبيان.

ينطلق «جمال» إياد نصار في رحلة عبثية مليئة بالمطبات والفشل، إذ انتقل من حياة رجل متزوج من امرأة لا تطيقه وتمنعه من تربية أبنائه كما يشاء، ويعمل كأمين مخازن في شركة أدوية، إلى طبيب، بعد سرقته أموالا كان قد اختلسها أحد زملائه في العمل. فيترك منزله في القاهرة، ليتوجه إلى طنطا حيث يفتتح عيادته بمساعدة محام.

هناك يلتقي بـ«ضحى» ريهام عبد الغفور الشابة القروية البسيطة، التي كافحت وعملت بجد لإعالة عائلتها، إلى أن اضطرت لأن تتحول إلى العمل كراقصة في الأفراح الشعبية المتواضعة، وهو الأمر الذي تخفيه عن عائلتها وجيرانها، ولن تتأخر حتى تلتحق بالعمل في العيادة لتنظيفها وتنظيم المواعيد فيها.

ورغم أن «جمال» و«ضحى» يستمران بخداع بعضهما البعض، ولا يكشف أي منهما عن حقيقة عمله الأساسي للآخر، إلا أن الظروف تجمعهما وتوحدهما. فإلى أي مدى ستأخذهما الأحداث والتطورات؟

«وش وضهر» من بطولة إياد نصار، وريهام عبدالغفور، وإسلام إبراهيم، ومحسن منصور، وفدوى عابد، وثراء جبيل، وضيفا العمل ميمي جمال وشريف دسوقي، ويشارك فيه أيضا محمود قابيل، قصة وسيناريو وحوار شادي عبدالله، بمشاركة أحمد بدوي، وإشراف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج مريم أبوعوف.