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الفرقة المغربية «Asif Group» تطرح «سهران الليل» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 01:00 مساء
الفرقة المغربية «Asif Group» تطرح «سهران الليل» (فيديو)
بوستر أغنية «سهران الليل» (خاص لـ بوابة الوسط)
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طرحت فرقة «Asif Group» المغربية أغنيتها المُنفردة الجديدة بعنوان «سهران الليل» بالتعاون مع شركة «يونيفرسال ميوزيك مينا».

«سهران الليل» أغنية مغربية من نوع البوب ولكن بلمسة حزينة تلامس القلب والمشاعر، وهي تجسد قصة شاب تعرض لصدمة عاطفية بعد غدر الحبيبة، فيحاول الخروج من ظلال الليل الطويل وتخطي هذه المرحلة الصعبة، مشتكيا للقمر وللناس ومعبرا عن حالته الوجدانية، وفقا لبيان.

أغنية «سهران الليل» من كلمات وتوزيع «Asif Group» التي لحنت الأغنية أيضا بمُشاركة Imadab، أما عملية الماسترينغ فكانت لـPikas.

وقالت فرقة «Asif Group»: «الأغنية غنية بالمشاعر الحزينة لكنها ليست مُظلمة، كلماتها تُعبر عن الحسرة والندم على فترة من العمر ضاعت سدى، ولكن في الوقت نفسه هي تعكس مشاعر حقيقية جدا وطاقة شبابية جميلة لطالما عودنا الجمهور عليها من خلال أغنياتنا».

وختمت: «ندعو من خلال هذه الأغنية كل شخص للاستسلام لمشاعر العلاج الداخلي من الألم، والإيمان بأنه ليس وحيدا وبأنه سوف يخرج من كل أزمة قويا ومُنتصرا».

أغنية «سهران الليل» صُورت على طريقة الفيديو كليب من خلال فكرة عفوية وبسيطة كون «Asif Group» تسعى دائما ليكون التركيز الأكبر على الأغنية وأنغامها وكلماتها.

أعضاء فرقة «Asif Group» المغربية (خاص لـ بوابة الوسط)
أعضاء فرقة «Asif Group» المغربية (خاص لـ بوابة الوسط)
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