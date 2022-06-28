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بمشاركة أسامة رزق.. نجوم مهرجان «ربيع الفنون» يناقشون صناعة المستقبل (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 11:50 صباحا
بمشاركة أسامة رزق.. نجوم مهرجان «ربيع الفنون» يناقشون صناعة المستقبل (صور)
من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
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تحت شعار «كيف نصنع المستقبل» افتتح المجلس الثقافي فعاليات اليوم الثاني من الدورة الرابعة لمهرجان «ربيع الفنون الدولي» بالقيروان، وحضر هذه الجلسة الحوارية المكرمون في المهرجان النوري بوزيد، وجمال سليمان، ودرة زروق، وريم الرياحي، وأسامة رزق، وسهام شعشاع، ويوسف وغليسي وراشد عيسى.

المجلس الثقافي كان من تقديم الإعلامية إنصاف اليحياوي، وبحضور رئيسة جمعية ربيع الفنون، جميلة الماجري، وعدد من الوجوه الثقافية التونسية منهم أبناء القيروان من شعراء وإعلاميين وذلك في فضاء «زرابي العلاني»، وفقا لبيان.

تحدث الفنان السوري جمال سليمان خلال هذا الجلسة الحوارية عن اختلاف منظور التاريخ في علاقته بالمستقبل عند الغرب والشرق، مؤكدا أن العرب ما زالوا يتعاملون مع الماضي كجزء من راهنه وهذا جزء من المأساة العربية على عكس الغرب، فقد تجاوزوا الماضي وتركه ورائه وأصبح بالنسبة إليهم «كان يا ما كان».

وعن صناعة المستقبل عبر الفن والفكر قال السينمائي، النوري بوزيد، «البداية تكون من الصغر وتعليم الأطفال ضرورة قصوى، وتكوين جيل شغوف بالسينما يمكن أن ينجب فنانين لهم وجهة نظر، ورؤية المخرج بالنسبة له قبل كل شيء يجب أن يكون صاحب نظرة للأشياء، قادر على بناء الشخصية ويملك لغة سينمائية». وأضاف النوري بوزيد أن المستقبل هو بأيادي الجيل الشاب لا جيله، غير أن الفنانة درة زروق لم توافقه الرأي، واعتبرت بناء المستقبل لا يمكن أن يتحقق دون قاعدة غنية وصامدة أسسها الجيل السابق ومن بينهم السينمائي النوري بوزيد.

رؤية للمستقبل
بدورها أٌقرت الممثلة ريم الرياحي بأهمية الفن في دعم صناعة المستقبل ومنح الشباب فرصة الاختيار والمغامرة وخوض تجاربهم الخاصة لتشكيل ملامح هذا المستقبل.

وفي سياق التفاعل مع الحضور أشار المخرج الليبي، أسامة رزق، لدور الفن الناقد والملاحظ في رصد متغيرات المجتمعات وتحديد خصوصياته التي يبنى على أساسها المستقبل.

- تكريم المخرج الليبي أسامة رزق بمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان

وأثرى الشعراء وصناع الكلمة المكرمين الحوار في المجلس الثقافي وهم الشاعرة السورية سهام شعشاع، والشاعر الجزائري يوسف وغليسي والشاعر راشد عيسى من الأردن عبر كلماتهم وأبيات من أشعارهم وتفاعل معهم الحضور الذين ناقشوا آراء المشاركين ورؤيتهم للمستقبل في الجلسة الحوارية التفاعلية بفضاء «زرابي العلاني».

اليوم الثاني من فعاليات مهرجان «ربيع الفنون الدولي» شهد كذلك حدثا مهما وبارزا في مدينة القيروان؛ إذ أحيت المطربة أمينة فاخت حفلا ضخما في ملعب حمدة العواني حضره جمهور غفير وهو أول حفل فني يقام في ملعب حمدة العواني بالقيروان.

وتفاعل الجمهور مع حفل أمينة فاخت، التي غنت أشهر أعمالها والأغاني المحببة لجمهورها ورقص الحضور على إيقاعات الفرقة الموسيقية المرافقة محتفلين بربيع الفنون والناجحين في الثانوية العامة 2022.

من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)
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