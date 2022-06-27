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«سياحة بني وليد» يشارك في معرض الصناعات التقليدية بتونس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 27 يونيو 2022, 05:01 مساء
«سياحة بني وليد» يشارك في معرض الصناعات التقليدية بتونس
مكتب السياحة بني وليد يشارك في فعاليات معرض الصناعات التقليدية في ولاية المنستير التونسية (بوابة الوسط)
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شارك مكتب السياحة بني وليد في فعاليات معرض الصناعات التقليدية، في دورته الرابعة، بقصر المعارض بالساحل بولاية المنستير التونسية.

واختُتم المعرض، الأحد، والذي كان انطلق في السابع عشر من يونيو الجاري.

وأوضح مدير المكتب، عبدالله الناكوع في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، أن هذه المشاركة فرصة للتعريف بالمنتوجات الليبية التقليدية في باقي الدول العربية، وأن مشاركتهم تأتي في إطار العمل على النهوض بالمنتوج التقليدي الليبي، وإتاحة فرص ترويجه والتعريف به والتشجيع على الإقبال عليه.

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وذكر الناكوع أن فعاليات المعرض تضمنت عدة أجنحة خاصة بعروض الأزياء التقليدية والصناعات والحرف اليدوية بمشاركة 220 عارضا وعارضة.

مكتب السياحة بني وليد يشارك في فعاليات معرض الصناعات التقليدية في ولاية المنستير التونسية (بوابة الوسط)
مكتب السياحة بني وليد يشارك في فعاليات معرض الصناعات التقليدية في ولاية المنستير التونسية (بوابة الوسط)
مكتب السياحة بني وليد يشارك في فعاليات معرض الصناعات التقليدية في ولاية المنستير التونسية (بوابة الوسط)
مكتب السياحة بني وليد يشارك في فعاليات معرض الصناعات التقليدية في ولاية المنستير التونسية (بوابة الوسط)
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