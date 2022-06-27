علي العربي: سعيد بعرض «كباتن الزعتري» على «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ عرض الفيلم الوثائقي المصري الطويل «كباتن الزعتري» عبر منصة «نتفليكس» العالمية، محققا نسب مشاهدات كبيرة منذ طرحه وحتى الآن، ليواصل سلسلة نجاحاته ومنها عرضه في شارع النجمة ببيت لحم وسط حضور جماهيري كبير.

وعبر المخرج علي العربي عن سعادته الكبيرة بعرض فيلمه عبر منصة عملاقة مثل «نتفليكس» ليواصل سلسلة عروضه مثل عرضه الأخير للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يعتبره العربي تتويجا لرحلة نجاح الفيلم وعروضه العالمية التي بدأت في مهرجان «صاندانس» أهم مهرجان للفيلم الوثائقي في العالم، إضافة لحصوله على عدد كبير من الجوائز منها نجمة الجونة الذهبية والهلال الذهبي وتنويه من «أيام قرطاج السينمائية». أو تجارية كما حدث في مصر وأميركا وهي العروض التي ذهب ريعها لصالح اللاجئين السوريين، فضلا عن اختيار بطليه السوريين محمود داغر وفوزي رضوان كسفيرين لبطولة كأس العالم في قطر والتي ستقام العام الجاري.

الفيلم من إخراج وإنتاج علي العربي، ويتناول الفيلم قصة حقيقية لمحمود داغر (23 عاما) وبطل الفيلم الآخر فوزي رضوان قطاميش وحلمهما باللعب للمنتخب السوري لكرة القدم والاحتراف. الفيلم قدمهما كبطلين طبيعيين لهما انكسارات ونجاحات وإخفاقات وأحلام لكنهما يسعيان بكل قوة للنجاح.

الفيلم أخرجه علي العربي بعد رحلة دامت ست سنوات كاملة في صناعة العمل تنقل فيها بين القاهرة ومخيم الزعتري بالأردن.