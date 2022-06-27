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بمشاركة ليبيا.. وزارة الثقافة المصرية تفتتح «ملتقى جابر عصفور» الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 02:30 مساء
بمشاركة ليبيا.. وزارة الثقافة المصرية تفتتح «ملتقى جابر عصفور» الدولي
وزيرة الثقافة المصرية تطلق اسم جابر عصفور على ملتقى القاهرة للرواية في دورته المقبلة (فيسبوك)
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أعلنت وزارة الثقافة المصرية، الأحد، إطلاق اسم الدكتور جابر عصفور على الدورة المقبلة من ملتقى القاهرة للرواية العربية وجائزته.

وافتتحت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، «الملتقى الدولي جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير»، الأحد، والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة في مصر بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالإمارات، وتشارك فيه ليبيا.

وشارك في الافتتاح كوكبة من النقاد والمبدعين والمفكرين من 15 دولة عربية هي مصر وليبيا وفلسطين والعراق وتونس والجزائر والسودان والمغرب ولبنان والبحرين واليمن والكويت والإمارات والسعودية، وسورية.

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وخلال كلمتها رحبت عبد الدايم بالدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس الأمناء لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وبجميع الضيوف في القاهرة قبلة المثقفين والمبدعين العرب، وقالت إن هذا الملتقى الدولي الثقافي المهم ينعقد تكريما لرمز بارز من رموز الثقافة المصرية والعربية أستاذ الأجيال والمفكر المستنير والناقد المبدع والقائد الثقافي الملهم إنه الراحل الكبير الأستاذ الدكتور جابر عصفور».

وأضافت أن العام ٢٠٢١ أبى أن يغادرنا دون أن يصدم الوسط الثقافي المصري بل والعربي بخبر رحيل هذه القامة الثقافية الشاهقة٬ بعد رحلة طويلة وشديدة التميز من الفكر والمعرفة والتنوير أثرى خلالها حياتنا الثقافية٬ ليسبب هذا الرحيل حزنا وألما شديدا في نفوس زملائه وتلاميذه ومحبيه ليس في مصر وحدها بل على امتداد الوطن العربي الكبير.

رحيل جابر عصفور
وتابعت عبد الدايم «أجمع المثقفون العرب على أن رحيل جابر عصفور سوف يترك فراغا يندر أن يملأه غيره فلقد ملأ الراحل الكبير المشهد الثقافي والفكري بكثير من الفكر والحيوية والإبداع تأثر بها كل من عرفه واقترب منه لذا لم يكن من المستغرب أن يشهد هذا الملتقى حضور قامات فكرية وثقافية كبيرة من مصر وعديد الدول العربية».

ووجهت الدكتورة فاطمة الصايغ الشكر لوزيرة الثقافة لهذا الجهد والاهتمام الكبيرين اللذين تجسدا في التعاون والشراكة بين المجلس والمؤسسة في الاحتفاء بقامة ثقافية وتنويرية كبيرة والذي امتدت صداقته مع المؤسسة لفترات طويلة.

كما أثنت على تعاون المؤسسة من قبل ذلك مع المركز القومي للترجمة في نشاطات كان لها صدى معرفي واسع تأكد من خلاله أن الأثر الإيجابي للفعل الثقافي دائما ما يتجاوز الجغرافيا والحدود، وإضافات بأن هذا الملتقى يأتي تأكيدا على قيمة هذا العمل الثقافي المشترك والرغبة الجادة في الاحتفاء بضمير ثقافي عربي صاحب حضور متميز داخل العمل التنويري، ووجهت الشكر لوزارة الثقافة التي احتضنت مثل هذه الفعالية الجديرة بالاحترام والتقدير.

وزيرة الثقافة المصرية تطلق اسم جابر عصفور على ملتقى القاهرة للرواية في دورته المقبلة (فيسبوك)
وزيرة الثقافة المصرية تطلق اسم جابر عصفور على ملتقى القاهرة للرواية في دورته المقبلة (فيسبوك)
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