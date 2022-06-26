Atwasat

مصادرة 25 عملا منسوبا لباسكيا وسط شكوك في أصالتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 01:05 مساء
مصادرة 25 عملا منسوبا لباسكيا وسط شكوك في أصالتها
عمل لجان ميشال باسكيا خلال مزاد من تنظيم دار «كريستيز» في نيويورك، أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

صادر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) الأميركي 25 عملا منسوبا إلى جان ميشال باسكيا كانت معروضة في فلوريدا بسبب شكوك في أصالتها، على ما أفاد متحف «أورلاندو للفنون»، السبت.

وامتثل المتحف الذي كان يعرضها لطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي، الجمعة، للوصول إلى معرض «الأبطال والوحوش: جان ميشال باسكيا»، وباتت الأعمال في أيدي الشرطة الفدرالية الأميركية، على ما أعلنت الناطقة باسم المتحف إميليا بورماس فراي لوكالة «فرانس برس».

وقالت «لا بد من الإشارة إلى أننا لم نتبلغ بأن المتحف كان موضوع تحقيق».

وكان من المقرر إنهاء المعرض في 30 يونيو. ولفتت الناطقة إلى أن المتحف سيواصل التعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي. ولم يرد الـ«إف بي أي» على الفور على طلبات للتعليق من وكالة «فرانس برس».

وكانت الأعمال المعنية، المرسومة على عبوات مستردة، غير معروفة على نطاق واسع قبل افتتاح المعرض في فبراير، بحسب جريدة «نيويورك تايمز» التي كشفت، الجمعة، عملية مكتب التحقيقات الفدرالي.

تحت القسم
وذكرت الجريدة أن الشرطة الفدرالية صادرت الأعمال بناء على بيان صادر تحت القسم من 41 صفحة يتحدث عن «معلومات كاذبة تتعلق بالمالك السابق المزعوم للأعمال».

كما أظهر التحقيق وجود «محاولات لبيع الأعمال باستخدام وثائق مزورة عن مصدرها، وكشوف مصرفية تظهر دعوات محتملة للاستثمار في فن غير أصيل».

ويدعي صاحبا الأعمال، وهما تاجر فنون ورجل متقاعد، وكذلك مدير المتحف آرون دي غروفت، أن باسكيا رسمها في العام 1982 وباعها مقابل 5 آلاف دولار لكاتب السيناريو التلفزيوني ثاد مامفورد المتوفى الآن.

وبحسب قولهم، احتفظ مامفورد بهذه الأعمال في غرفة تخزين ونسي أمرها لمدة 30 عاما.

لكن في وثيقة مكتب التحقيقات الفدرالي، توضح الوكيلة المتخصصة في الاتجار بالأعمال الفنية إليزابيث ريفاس أنها التقت بمامفورد في العام 2014 وعلمت أنه «لم يشتر يوما أي أعمال لباسكيا وأنه لم يكن على علم بوجود أعمال لباسكيا في غرفة التخزين الخاصة به».
إذا جرى تأكيد أصالتها، قد تراوح قيمة أعمال جان ميشال باسكيا بين 25 و100 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية

بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي

تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»

شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة

بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق

جريدة «الوسط»: تحذير أممي من «التلاعب السياسي» بخارطة الطريق
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»
موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»
وسوف والرباعي يغنيان في موسم جدة
وسوف والرباعي يغنيان في موسم جدة
الروائية المصرية سماح عادل تحاور «مائة مبدعة عربية» في كتاب جديد
الروائية المصرية سماح عادل تحاور «مائة مبدعة عربية» في كتاب جديد
دياب يكشف سبب اختيار الأغاني المصرية في «moon night»
دياب يكشف سبب اختيار الأغاني المصرية في «moon night»
فنانة تدشن مشروعا لرسم 3500 حانة لندنية
فنانة تدشن مشروعا لرسم 3500 حانة لندنية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية ......
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان...
المزيد
«بسمة أمل».. الفن في مواجهة السرطان
«بسمة أمل».. الفن في مواجهة السرطان...
مصادرة 25 عملا منسوبا لباسكيا وسط شكوك في أصالتها
مصادرة 25 عملا منسوبا لباسكيا وسط شكوك في أصالتها...
تكريم المخرج الليبي أسامة رزق بمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان
تكريم المخرج الليبي أسامة رزق بمهرجان «ربيع الفنون» ......
فنانة تدشن مشروعا لرسم 3500 حانة لندنية
فنانة تدشن مشروعا لرسم 3500 حانة لندنية...
دياب يكشف سبب اختيار الأغاني المصرية في «moon night»
دياب يكشف سبب اختيار الأغاني المصرية في «moon night»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط