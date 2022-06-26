تكريم المخرج الليبي أسامة رزق بمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان

القاهرة - بوابة الوسط

تختتم، الخميس، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان «ربيع الفنون الدولي» بالقيروان في تونس، والتي انطلقت، الجمعة، تحت شعار «كيف نصنع المستقبل؟» بالمركز الثقافي أسد بن فرات بالقيروان.

وحازت التكريمات على اهتمام الجمهور الحاضر خلال حفل افتتاح الدورة 24 لمهرجان «ربيع الفنون الدولي» خصوصا وأن قائمة المكرمين تضم أسماء لها مكانتها في المجال الفني والثقافي وتملك رصيدًا ثريًا من الأعمال والنجاحات حيث اعتلى ركح التكريم كل من التونسية درة زروق والسوري جمال سليمان والمخرج الليبي أسامة رزق، وريم الرياحي، والسينمائي النوري بوزيد العائد بعد غياب للأَضواء، والشعراء سهام شعشاع، راشد عيسى ويوسف وغليسي، وفقا لبيان.

شهد حفل الافتتاح الذي قدمته الإعلامية كريمة الوسلاتي حضور والي القيروان محمد بورقيبة، والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالقيروان نجيب الكسراوي وعدد من الوجوه الثقافية والإعلامية بالجهة.

الكاهن

ختام حفل الافتتاح كان مع فيلم «الكاهن» بحضور المكرمين جمال سليمان ودرة زروق وهو أحدث أعمال النجمة التونسية ويشهد عودة الفنان السوري جمال سليمان للسينما بعد غياب 13 سنة عن الشاشة الفضية. «الكاهن» عمل للمخرج عثمان أبولبن والسيناريست محمد ناير وشارك في تجسيد أدواره عدد من النجوم المصريين منهم حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب والممثل الأردني إياد نصّار.

مهرجان «ربيع الفنون الدولي» يعود بعد انقطاع سنتين بسبب جائحة «كورونا» بإدارة الفنان المسرحي حمادي الوهايبي ويتطلع لاسترجاع إشعاعه في المشهد الثقافي الدولي، خاصة وأنه كان قبلة لأهم الأسماء الثقافية والفنية العربية من بينها نزار قباني، أدونيس، سميح القاسم، يحيى الفخراني، سهير المرشدي، يسرا، ليلى علوي، سلوم حداد، صباح فخري، وديع الصافي.

تجدر الإشارة إلى أن من ضمن عروض مهرجان «ربيع الفنون الدولي» المجلس الثقافي من تقديم إنصاف اليحياوي وهو لقاء يجمع المكرمين في حوار تفاعلي حول الفنون والثقافة، حفلا لـأمينة فاخت بملعب حمدة العوني، عرض فيلم «عرايس الخوف» للنوري بوزيد، مجموعة من الأفلام القصيرة مبرمجة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للسمعي البصري بقمرت، مسرحية «حديقة الوئام» لمركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان، مسرحية «ربع وقت» لسيرين قنون ومسرح الحمراء ومسرحية لمين النهدي «نموت عليك» وذلك في اختتام المهرجان.

ينظم مهرجان «ربيع الفنون الدولي» بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بالقيروان.

درة زروق تتسلم درع تكريمها في مهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)

جمال سليمان يتسلم درع تكريمه في مهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)

جانب من حفل افتتاح مهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان (خاص لـ بوابة الوسط)