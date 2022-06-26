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فنانة تدشن مشروعا لرسم 3500 حانة لندنية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 10:34 صباحا
فنانة تدشن مشروعا لرسم 3500 حانة لندنية
الفنانة البريطانية ليديا وود أمام مقهى «ذي أطلس» بعيد رسمها إياه في 26 مايو 2022 في العاصمة البريطانية لندن (أ ف ب)
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تطمح الفنانة ليديا، صاحبة السنوات الثماني والعشرين، إلى رسم حانات العاصمة البريطانية البالغ عددها 3500.

وتضيف ليديا وود وهي تجلس مقابل حانة «ذي أطلس» غرب لندن، لمساتها الخاصة على رسمها وتتوقف بانتظام لشحذ قلمها الرصاص، فيما يعج حساباها في «تيك توك وانستغرام» برسومات تظهر الحانات في لندن بالأبيض والأسود، حسب «فرانس برس».

وفي مقاطع فيديو قصيرة لاقت إعجاب آلاف مستخدمي المنصتين، تشرح ليديا تفاصيل عملها الإبداعي ثم تلتقط صورة له أمام الحانة التي تظهر فيه.

وفيما رسمت حتى اليوم «بضع مئات» من هذه الأماكن المحببة لدى البريطانيين، تظهر غالبية رسوماتها حانات قريبة من منزلها الواقع في كاتفورد جنوب شرق لندن.

وأبصر مشروعها النور خلال فترة الحجر الصحي عندما اضطرت لوقف دروس في الفن التشكيلي كانت تعطيها للاولاد.

وتقول «إن فكرة المشروع تأتي من كوني أرتاد الحانات كثيرًا حيث ألتقي أصدقائي فيها».

مالك فظ
وتتولى الرسامة الشابة إنجاز هذا النوع من الرسومات منذ فترة طويلة وتبيعه في الأسواق الخاصة بعيد الميلاد، لكن عندما أطلقت مشروعها تحوّل الأمر إلى أشبه بمهمة جنونية.

وتشير إلى أن الحانات «تبرز المظاهر الخاصة ببريطانيا بشكل كامل»، مضيفة «سواء كنتم ترتادونها أم لا هي أماكن رائعة للإطلاع عليها أو زيارتها».

واقترح عليها أحد متابعيها عبر «تيك توك» أن ترسم حانة «ذي أطلس». ورغم أن الأخيرة تقع في شارع هادئ قرب أحد المقابر الموجودة في الطبيعة، فإن صافرات سيارات الإسعاف ومركبة تابعة لسبّاك رُكنت أمام الحانة شوشت للحظات تركيز ليديا وهي ترسم.

الحقبة الفكتورية
وحافظ المسؤولون عن هذه الحانة المبنية بالطوب الأحمر والتي تعود إلى الحقبة الفكتورية، على أعمال خشبية فيها من تلك الفترة، وأدرجت حاليًا في قائمة الأطباق التي تقترحها على الزبائن الريسوتو وكونفيت البط.

ورغم عدم استخدامها مشروعها كذريعة لارتياد الحانات، فإن ليديا تحب أن تذهب إلى هذه الأماكن للاطلاع على أجوائها سواء أكانت حانة «محلية» وزبائنها من السكان المحليين، أو حانات وسط العاصمة التي يتغيّر روادها باستمرار.

ذي أطلس
وبعد أيام قليلة على رسم «ذي أطلس»، زارت ليديا حي سوهو النابض بالحياة لتتولى رسم حانة «ذي كوتش أند هورسيز» التي زارتها سابقًا. وقالت «عندما ترتادون حانة ما ينشأ نوع من الرابط يجمعكم بها».

ووقع اختيارها على «ذي كوتش أند هورسيز» لأن أحد مستخدمي «تيك توك» ذكر الحانة في تعليق كتبه على أحد مقاطع الفيديو الخاص بالرسامة، مشيرًا إلى أن جده نورمان بالون كان معروفًا بلقب «المالك الأكثر فظاظة في لندن» وتولى إدارة الحانة لأكثر من ستين سنة. وأضافت «أعشق هذا النوع من الحكايات. جذبتني بسرعة».

وتقع حانة «ذي كوتش أند هورسيز» في مبنى تاريخي يعود إلى القرن التاسع عشر، وتتولى إحدى سلاسل المطاعم إدارتها حاليًا.

وفيما استغرق رسم الحانة نحو ثلاث ساعات، أشارت ليديا الى ان «رسمها ينطوي على متعة كبيرة إذ يُسجّل وجود مارة كثيرين بجانبها، لكنّ العمل النهائي يوحي في الواقع بهدوء».

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