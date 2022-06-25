دياب يكشف سبب اختيار الأغاني المصرية في «moon night»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المخرج المصري، محمد دياب السبب الذي دفعه للاستعانة ببعض الأغاني المصرية، في مسلسله العالمي «moon night».

واستعان دياب في المسلسل بأغني وموسيقى مصرية لاقت صدى لدى الجمهور، خلال الحلقات، ومن بينها أغنية «الملوك» لأحمد سعد، وأغانٍ أخرى لنجاة وعبدالحليم حافظ.

وحسب جريدة «الوطن» المصرية، قال دياب إن صاحبة اختيارات الأغاني المصرية التي جرى عرضها في العمل هي زوجته المخرجة سارة، موضحًا: «زوجتي هي مخرجة مصرية عاشت معظم حياتها خارج مصر، ولكن جدها هو الموسيقار الكبير عبده داغر فعندها الموسيقي جزء من شخصيتها».

- «أميرة» محمد دياب يحصد 3 جوائز في «فينيسيا السينمائي»

وشارك قي بطولة مسلسل «moon night» عدد من الفنانين منهم أوسكار إيزاك وإيثان هوك ومي القلماوى، وهو من إخراج محمد دياب وجاستن بنسون وأرون مورهيد.

وتابع مخرج المسلسل الذي أنتجته ستوديوهات مارفل: «ده خلاها عندها القدرة إنها تقدر تختار من المصري إيه اللي هيعحب الغرب، لذلك هي اللي اختارت الأغاني، واختياراتها كلها كانت في العرض التمهيدي الذي قدمناه لمارفيل من سنتين».

وقال دياب إن رئيس شركة مارفيل أعجب بالأغاني بشكل كبير وأصبح يدندنها قائلًا: «عمر الأغاني دي متطلع رقم اتنين على مستوى العالم إلا لو كان فيها حاجة، وفيه أولياء أمور كتير كلموني قالولي ولادنا أول مرة يسمعوا عبدالحليم ووردة، فأنا سعيد جدا بده».