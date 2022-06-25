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وسوف والرباعي يغنيان في موسم جدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 11:52 صباحا
وسوف والرباعي يغنيان في موسم جدة
من اليمين، جورج وسوف وصابر الرباعى (الإنترنت)
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يحيي سلطان الطرب جورج وسوف وأمير الطرب صابر الرباعي، حفلًا غنائيًا واحدًا، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يونيو الجاري على مسرح ليالينا، ضمن فعاليات موسم جدة.

ويقدم وسوف والرباعي باقة من أشهر أغانيهما، في الحفل، الذي يقام على مسرح ليالينا بالمدينة.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية «ياه ع الزمن» التي طرحها باللهجة المصرية، والتي ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، حسب «اليوم السابع».

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 فيديو كليب جديد للفنان التونسي صابر الرباعي

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكي الذي يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

وصُورت الأغنية في لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادي حداد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمي.

ويقدم صابر الرباعي أشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفنى منها «أتحدى العالم»، و«على نار» و«خلص تارك» و«أعز الحبايب» و«على اللي جرى» و «سيدي منصور» من التراث التونسي.

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