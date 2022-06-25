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موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 10:46 صباحا
موقع بومبيي الأثري يبوح بسر «سلحفاة حامل»
صورة غير مؤرخة لبقايا السلحفاة المُكتشفة نشرتها الجهات المسؤولة عن الموقع الأثري في بومبيي الإيطالية في 24 يونيو 2022 (أ ف ب)
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عُثر في بومبيي على بقايا تابعة لسلحفاة كانت حاملًا نفقت قبل ثوران بركان جبل فيزوف، الذي دمر المدينة الأثرية سنة 79، حسب علماء آثار إيطاليين.

ويوفر اكتشاف بقايا السلحفاة التي يبلغ طولها 14 سنتيمترًا أدلة جديدة في شأن السنوات الأخيرة للمدينة التي خضعت لإعادة إعمار بعد زلزال سُجل فيها العام 62 بعد الميلاد، وفق «فرانس برس».

ويبدو أن السلحفاة، وهي من نوع سلاحف هيرمان، دخلت إلى أحد المتاجر المدمرة وغير المستخدمة لتضع بيضها لكنها نفقت قبل ولادة صغيرها.

طمس البقايا
وقال الموقع الأثري في بيان الجمعة إن «المسؤولين الذين تولوا أعمال ترميم المتجر لم يلاحظوا دخول السلحفاة، ما أدى إلى طمس بقاياها».

وأوضح المدير العام لموقع بومبيي غابرييل زوشتريغل أن «بعض المساحات كانت قليلة الاستخدام» خلال إعادة إعمار المدينة، «لدرجة أن الحيوانات البرية كانت تستطيع الدخول إليها والتنقل فيها والبحث عن مكان لتضع بيوضها». وعُثر على بقايا السلحفاة قرب منشآت للاستحمام وُسعت بعد الزلزال.

وقبل نحو 2000 سنة، دمر ثوران جبل فيزوف المدينة الأثرية ودفنها تحت الرماد البركاني. وكان لهذه الرواسب فضل في محافظة عدد كبير من المباني على حالتها الأصلية وبقاء جثث ضحايا الانفجار البركاني في الظروف نفسها.

وتشكل بومبيي ثاني أكثر الوجهات السياحية زيارةً في إيطاليا بعد الكولوسيوم في روما.

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