التجهيز لألبوم يتضمن أغنيات اشتهرت عبر «تيك توك»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شبكة «تيك توك»، الجمعة، أنها ستصدر ألبوما في الصيف، يحوي عددا من الأعمال الموسيقية الأكثر تداولا عليها من تلك التي أطلقت من خلال منصتها الاجتماعية.

وسيصدر الألبوم بصيغتي القرص المضغوط (سي دي) والفينيل، وفق «فرانس برس».

وسيكون إصدار هذا الألبوم بموجب شراكة مع شركة «وورنر كلاسيكس» الخطوة الأولى لـ«تيك توك» في سوق الموسيقى التقليدية.

وستتوافر ست من أغنيات الألبوم المنفردة عبر منصات البث التدفقي اعتبارا من 8 يوليو. أما كامل الأغنيات الثماني عشرة في الألبوم الذي يحمل عنوان TikTok Classics: Meme and Viral Hits، فستتوافر في المتاجر وعلى المنصات اعتبارا من أغسطس.

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يعرف مستخدمو انستغرام جيدا هذه الأغنيات، ومنها مثلا «نو روتس» لأليس ميرتون أو أغنية دانيلو ستانكوفيتش المترافقة مع عزف البيانو والتي بلغ عدد مشاهديها 3.4 ملايين.

واعتبرت أليس ميرتون في بيان أن «الاستماع إلى نو روتس في سياق موسيقي جديد أمر ملهم». وأكدت أنها «متحمسة لهذا المشروع».

ومن أبرز الأغنيات والمعزوفات في الألبوم «مانكيز سبينينغ مانكيز» التي تتميز بحضور بارز للفلوت (27.1 مليون مشاهَدة حتى الآن)، و«ويليرمان سي شانتي» التي اجتاحت تيك توك في مطلع العام 2021 عندما صور ساعي البريد الاسكتلندي نايثان إيفانز نفسه وهو يغني هذه الأغنية الشعبية العائدة إلى القرن التاسع عشر.