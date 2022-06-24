Atwasat

الثابت يصدر أول مجلد عربي عن «الزهور الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي الجمعة 24 يونيو 2022, 01:34 مساء
الثابت يصدر أول مجلد عربي عن «الزهور الطائرة»
فنان الفوتوغراف الدكتور الطاهر الثابت يصدر مجلد «الفراشات» راصدا أنواعها (بوابة الوسط)
alwasat radio

يواصل فنان الفوتوغراف الدكتور الطاهر الثابت، تعبيد طريقه في فضاء الصورة عبر تقنية «الماكرو» مشرحه الأثير لفهم عالم الحشرات، مطلا بالكاميرا على البيئة كمرادف لرسم العلاقة بين الفن والطبيعة، والتي ألهمته أخيرا لإصدار مجلد «الفراشات» راصدا أنواعها، وتبيان جمال أجنحتها وتفاصيل ألوانها، وإيقاع حركتها أثناء الطيران.

للتعرف أكثر عن هذا المجلد الذي يعد الأول على المستوى العربي، كان لـ«بوابة الوسط» هذا الحوار مع الدكتور الثابت الذي نشير إلى بعض تفاصيله، وينشر كاملا في العدد المقبل من الجريدة الورقية.

مناخ صحراوي
يصف الدكتور الطاهر الفراشات بقوله إنها «دون منازع المتربعة على عرش الجمال في مملكة الحشرات، أحد المصورين أطلق على الفراشات لقب الزهور الطائرة لروعتها وجمالها، وقد فتن بها الناس على مر العصور، كما وجدت مرسومة على جدار المباني القديمة لعديد الحضارات الإنسانية».

- الطاهر الثابت.. «الماكرو» في لغة التفاصيل الخفية

وأضاف أن ليبيا من الدول التي تحتوي على أعداد قليلة جدا من أنواع الفراشات لتغلب المناخ الصحراوي الجاف على غالبية البلاد، فكنت خلال إعدادي لكتاب التصوير الفوتوغرافي للفراشات أتنقل بكثرة في عدة أماكن، في المزارع والمشاتل في شمال ليبيا وفي جنوبها، وكنت لا أضيع فرصة للتصوير حتى أجمع أكبر عدد لصور الفراشات الليبية.

عوامل مساعدة
ويرى فيما يخص العوامل المساعدة على التصوير، ضرورة توافر الكثير من الصبر للحصول على اللقطات المناسبة التي نرضى عنها، الفراشات مخلوقات صغيرة الحجم لهذا من الضروري استخدام العدسات المقربة «الماكرو» لإظهار كل التفاصيل الدقيقة التي تعطي الفراشات ذلك الجمال الرائع الذي نعشقه فيها.

ومن جانب آخر أوضح أن كل نوع من الفراشات له جماله الخاص، والأهم أن تكون الصورة مكتملة من الناحية الفنية من حيث تكوينها، بما لا يتعارض مع قواعد التصوير الفوتوغرافي مثل نظام الأثلاث، أيضا بساطتها وعدم وجود أجسام تشتت التنبيه، وجمالها والخلفية «البوكيه» والعديد من النقاط الفنية كعمق الميدان والتي شرحتها بتوسع كبير في الكتاب.

غياب الدعم
يتوقف الثابت عند تفاصيل الصور التي يحتويها المجلد البالغة 261 منها 227 صورة لحوالي 41 نوعا من الفراشات و28 صورة لعدد 22 نوعا من العثة وستة أنواع من اليرقات للفراشات والعثة.. إلخ ، عدا أنه لا يوجد كتاب يناقش التصوير الدقيق والمقرب والماكرو للحشرات بصفة عامة في كامل الدول العربية. ويعتبر هذا الكتاب العربي الوحيد الذي تطرق إلى هذه النقطة بالذات.

وفي سؤالنا له عن الجهة الداعمة لإصدار هذا المجلد يقول «للأسف لا توجد جهة قدمت الدعم لإنجاز الكتاب، وقد قمت بطبع نسختين على حسابي الخاص وكان الأمر مكلفا جدا، وراسلت العديد من دور النشر الليبية والعربية ولم أجد جهة تتبنى الكتاب حتى وقت هذا اللقاء الصحفي».

فنان الفوتوغراف الدكتور الطاهر الثابت يصدر مجلد «الفراشات» راصدا أنواعها (بوابة الوسط)
فنان الفوتوغراف الدكتور الطاهر الثابت يصدر مجلد «الفراشات» راصدا أنواعها (بوابة الوسط)
فنان الفوتوغراف الدكتور الطاهر الثابت يصدر مجلد «الفراشات» راصدا أنواعها (بوابة الوسط)
فنان الفوتوغراف الدكتور الطاهر الثابت يصدر مجلد «الفراشات» راصدا أنواعها (بوابة الوسط)
فنان الفوتوغراف الدكتور الطاهر الثابت يصدر مجلد «الفراشات» راصدا أنواعها (بوابة الوسط)
فنان الفوتوغراف الدكتور الطاهر الثابت يصدر مجلد «الفراشات» راصدا أنواعها (بوابة الوسط)
فنان الفوتوغراف الدكتور الطاهر الثابت يصدر مجلد «الفراشات» راصدا أنواعها (بوابة الوسط)
فنان الفوتوغراف الدكتور الطاهر الثابت يصدر مجلد «الفراشات» راصدا أنواعها (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأوكراني يتلقى أوامر بالانسحاب من سيفيرودونيتسك

الجيش الأوكراني يتلقى أوامر بالانسحاب من سيفيرودونيتسك
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل تاجوراء

تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل ...
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني

وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة

ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة
باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية

باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية
وصول قاذفات الصواريخ الأميركية «هيمارس» إلى أوكرانيا

وصول قاذفات الصواريخ الأميركية «هيمارس» إلى أوكرانيا
ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات

ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات
ملامح مرهقة

ملامح مرهقة
جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع

جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
«الزناد Vs ماديرنا».. نزال حام ليبي - أرجنتيني حصريا على شاشة «WTV»

«الزناد Vs ماديرنا».. نزال حام ليبي - أرجنتيني حصريا على شاشة «WTV»
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
عن «الاسكتش» الصحفي

عن «الاسكتش» الصحفي
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي

الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق ...
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ذي ديسكو تك» يقدم «الحلوة دي» بتوزيع جديد (فيديو)
«ذي ديسكو تك» يقدم «الحلوة دي» بتوزيع جديد (فيديو)
نديم نور يطلق «اعتراف» من دبي (فيديو)
نديم نور يطلق «اعتراف» من دبي (فيديو)
هند صبري تستعد لتصوير «في مهب الريح»
هند صبري تستعد لتصوير «في مهب الريح»
«نتفليكس» تطرح «The Gray Man» في دور العرض المصرية
«نتفليكس» تطرح «The Gray Man» في دور العرض المصرية
بيل كوسبي سيستأنف قرار إدانته بالاعتداء جنسيا
بيل كوسبي سيستأنف قرار إدانته بالاعتداء جنسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم...
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان...
محاضرة عن ترجمة الأرشيف العثماني بمركز المحفوظات
محاضرة عن ترجمة الأرشيف العثماني بمركز المحفوظات...
المزيد
السجن لسارقي «باب بانكسي» من قاعة باتاكلان الباريسية
السجن لسارقي «باب بانكسي» من قاعة باتاكلان الباريسية...
الثابت يصدر أول مجلد عربي عن «الزهور الطائرة»
الثابت يصدر أول مجلد عربي عن «الزهور الطائرة»...
«الشاطئ الرابع».. رؤية سردية تستنطق فضاء زمنين
«الشاطئ الرابع».. رؤية سردية تستنطق فضاء زمنين...
بيل كوسبي سيستأنف قرار إدانته بالاعتداء جنسيا
بيل كوسبي سيستأنف قرار إدانته بالاعتداء جنسيا...
«نتفليكس» تطرح «The Gray Man» في دور العرض المصرية
«نتفليكس» تطرح «The Gray Man» في دور العرض المصرية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط