هند صبري تستعد لتصوير «في مهب الريح»

القاهرة - بوابة الوسط

تخوض الممثلة التونسية هند صبري للمرة الأولى تجربة الأعمال الطويلة المقتبسة عن عمل أجنبي، وذلك من خلال مسلسل «في مهب الريح» - وهو اسم موقت - والمأخوذ عن مسلسل «the good wife's» والذي يتكون من 45 حلقة.

المسلسل في نسخته العربية يكتبه السيناريست شريف بدر الدين ويخرجه أحمد خالد موسى، وهو التعاون الأول الذي يجمعهما بالنجمة التونسية، وفقا لبيان.

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم إياد نصار وماجد المصري، وهو من إنتاج «إم بي سي».

من ناحية أخرى، تنتظر هند عرض فيلمها الجديد «كيرة والجن» يوم 30 يونيو الجاري، والذي ينتمي لنوعية الإنتاجات الضخمة والبطولات الجماعية حيث يجمع بين هند صبري وكريم عبدالعزيز وأحمد عز ويخرجه مروان حامد ومن تأليف أحمد مراد عن روايته «1919».