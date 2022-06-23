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نديم نور يطلق «اعتراف» من دبي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 03:55 مساء
نديم نور يطلق «اعتراف» من دبي (فيديو)
أثناء الاحتفال بإطلاق نديم نور لأغنيته الجديدة «اعتراف» في دبي (خاص لـ بوابة الوسط)
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وسط حشد من أهل الفن والإعلام والوجوه الاجتماعية، أطلق الفنان نديم نور أغنيته الجديدة بعنوان «اعتراف» باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات وألحان ماجد ترمس، توزيع عمر صباغ، وإنتاج شركة «كرو أرت برودكشن».

كما جرى عرض الفيديو كليب الخاص بالأغنية، والذي صُوّر في جورجيا، تحت إشراف المخرج نيكولوس خوماسوريدز.

وكان من أبرز الحضور نقيب الممثلين في مصر الفنان أشرف زكي وزوجته الممثلة روجينا، والممثلة السورية دانا جبر، والممثل اللبناني وسام صباغ وغيرهم.

خلال الحفل أدّى نديم الأغنية الجديدة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، بالإضافة إلى مجموعة من أغانيه القديمة، وأعرب عن فرحته بالعودة إلى الساحة الفنية من جديد، ووعد محبيه بالمزيد من الأعمال التي سيطلقها قريبًا خلال فصل الصيف.

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